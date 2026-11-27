A pocos meses de concluir la actual gestión regional, el Consejo Regional de Puno todavía no cuenta con cifras completas sobre sus acciones de fiscalización ni sobre las denuncias derivadas al Ministerio Público, según reconoció su presidente, Héctor Nárvaez, consejero por Carabaya.

La autoridad señaló que varias investigaciones continúan en curso y que algunos informes están pendientes de entrega, por lo que no pudo precisar cuántas denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía y anunció que las cifras se conocerán al cierre de las actividades.

Uno de los casos pendientes es la investigación sobre el colapso del techo del coliseo de Salcedo, cuya comisión fue conformada hace casi un año, pero todavía no presenta su informe final y solicitó una ampliación de plazo para concluir el trabajo.

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Nárvaez también reconoció que siguen pendientes las investigaciones relacionadas con el hospital San Martín de Porres de Macusani y la Red de Salud de Carabaya, cuyos resultados deberán conocerse antes de que termine el periodo de gestión.

En contraste, el presidente del Consejo Regional defendió el trabajo realizado y afirmó que se promovieron más de 250 acuerdos regionales para Carabaya, principalmente en salud, educación y proyectos productivos, además de aprobarse más de 1,300 millones de soles en obras por impuestos.

Finalmente, anunció que en la próxima sesión espera conocer los resultados de las fiscalizaciones realizadas por los consejeros y presentar estadísticas sobre los recursos utilizados, las denuncias formuladas y los informes elaborados durante la gestión.