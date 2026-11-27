Más de nueve trabajadores de limpieza pública habrían sido atropellados en Juliaca durante este año, una cifra que evidencia el peligro que enfrentan quienes realizan el barrido de calles y expone la necesidad de mayor responsabilidad de los conductores, según informó la Municipalidad Provincial de San Román.

El último caso ocurrió la noche del miércoles, entre las 10 y 11, en el cruce de la avenida Jorge Chávez con el jirón Enrique Meiggs, donde una trabajadora fue embestida por una motocarga azul cuyo conductor escapó sin auxiliarla.

La víctima sufrió golpes en una rodilla y recibió tres días de descanso médico, mientras que personal de Serenazgo la trasladó al hospital y la municipalidad dispuso el seguimiento de su estado de salud mediante el área de Seguridad y Salud Ocupacional.

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El gerente de Gestión Ambiental, Arturo Oroz Bocángel, indicó que los trabajadores utilizan chalecos reflectivos, casacas de seguridad y conos en sus triciclos, además de recibir capacitaciones para realizar el barrido en sentido contrario al tránsito vehicular.

Sin embargo, el funcionario señaló que estas medidas no han evitado los accidentes y sostuvo que, según los reportes municipales, cerca del 80 % de los casos involucraría a conductores en estado de ebriedad, por lo que pidió a los vecinos facilitar grabaciones de cámaras de seguridad para identificar al responsable del último atropello.

Oroz Bocángel advirtió que estos hechos afectan la salud de los trabajadores, perjudican a sus familias y generan gastos adicionales, por lo que pidió mayor precaución al volante y colaboración ciudadana para evitar nuevos accidentes y ubicar a quienes abandonan a las víctimas.