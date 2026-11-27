Dos consejeros del Gobierno Regional de Puno anunciaron acciones legales y cuestionaron decisiones del Consejo Regional por presuntas irregularidades en los procesos de selección de personal y la aplicación de sanciones internas, situaciones que, según señalaron, requieren explicaciones y revisión.

El consejero por Yunguyo, Rolando Rivera Zeballos, anunció que acudirá a la Fiscalía Anticorrupción para solicitar que se investiguen posibles malos manejos en las licitaciones y contrataciones del Gobierno Regional, luego de que el pleno del Consejo Regional no atendiera su pedido de información.

Rivera aseguró que cuenta con audios y documentos que permitirían conocer cómo se habrían desarrollado algunos procesos de selección, aunque no identificó a los funcionarios ni las áreas involucradas y adelantó que posteriormente difundirá el audio completo de sus presuntas evidencias.

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Por otro lado, el consejero por Chucuito-Juli, Basilio Mendoza, cuestionó la sanción impuesta por el Consejo Regional y sostuvo que se vulneró su derecho a la defensa porque no habría recibido oportunamente la notificación del dictamen elaborado por la comisión de ética.

Mendoza explicó que estuvo hospitalizado durante más de una semana cuando su caso fue tratado el pasado 12 de noviembre, por lo que, según afirmó, no tuvo oportunidad de presentar sus descargos antes de que el pleno aprobara la medida.

Ambos casos abren nuevos cuestionamientos sobre el funcionamiento del Consejo Regional de Puno: mientras Rivera anunció que llevará sus presuntas evidencias ante la Fiscalía, Mendoza exige que se revise el procedimiento disciplinario aplicado en su contra.