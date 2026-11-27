La posible salida de la subdirectora académica del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Puno y las deficiencias en los servicios básicos motivaron una protesta de padres de familia en Chucuito, quienes exigieron respuestas a la dirección y la intervención del Ministerio de Educación.

Los manifestantes pidieron la continuidad de Valery Bendezú, cuya contratación finalizaría el 30 de noviembre, porque consideran que su trabajo permitió mejorar el control de los docentes y fortalecer el desarrollo académico de los estudiantes.

Los padres señalaron que la renovación del personal dependería del informe del director, Dante Santos Vilca Cruz, por lo que buscaron reunirse con él para conocer las razones de la decisión, pero aseguraron que no fueron atendidos y cuestionaron que solicitara un permiso ese mismo día.

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A este reclamo se suman las deficiencias de agua e internet en el colegio, situación que, según los padres, los llevó a comprar antenas Starlink por aproximadamente S/ 1,400 y asumir un pago mensual de S/ 180 para brindar conexión a 12 salones.

Otra madre de familia sostuvo que algunos cursos se desarrollarían de manera virtual y que los cupos de ingreso al colegio se habrían reducido, por lo que pidió una supervisión de las autoridades para conocer las condiciones en las que reciben clases los estudiantes.

Los padres anunciaron que continuarán con sus reclamos hasta obtener respuestas y solicitaron al Ministerio de Educación y a las autoridades competentes que supervisen el COAR Puno, revisen la continuidad de la subdirectora y atiendan las deficiencias que afectan el servicio educativo.