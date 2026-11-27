La construcción de hospitales, la ampliación de los servicios de agua y alcantarillado y la generación de empleo para jóvenes forman parte de los principales ofrecimientos de Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, candidato de Así-Juntos por el Perú al Gobierno Regional de Puno, durante la recta final de la segunda vuelta electoral.

Para Juliaca y San Miguel, planteó ampliar el proyecto integral de agua potable y alcantarillado, culminar el hospital Materno Infantil, paralizado desde el 31 de diciembre de 2022, impulsar un establecimiento de salud I-4 en el cono sur y gestionar la construcción del nuevo hospital Carlos Monge Medrano.

En educación, ofreció construir infraestructura para PRONOEI y otras instituciones, capacitar a docentes en educación financiera e inteligencia artificial, entregar laptops a los maestros y atender la deuda social del magisterio, aunque no precisó cuánto costarían estas medidas ni de dónde provendrían los recursos.

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También propuso crear el programa “Mi Primera Chamba”, para incorporar a jóvenes egresados de universidades e institutos al Gobierno Regional sin exigirles experiencia laboral, además de impulsar el puerto seco de Juliaca, proyecto para el que mencionó la disponibilidad de 52 hectáreas destinadas por la municipalidad de San Román.

En el sector agropecuario, anunció proyectos de siembra y cosecha de agua, riego tecnificado, pozos con paneles solares, represas y maquinaria agrícola, junto con acciones para descontaminar el lago Titicaca, fortalecer el turismo y atender a los adultos mayores; sin embargo, no detalló presupuestos, cronogramas ni prioridades para ejecutar estos ofrecimientos.

Durante la entrevista, Tonconi confirmó su participación en el debate previsto para este sábado en Ayaviri, sobre la contaminación de las cuencas Ramis y Coata, y retó a su contendor Eduardo Quispe Pandia a debatir públicamente en Juliaca o en el lugar que elija, al tiempo que pidió centrar la campaña en la discusión de propuestas.