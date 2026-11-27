Una pasajera de la línea 1B habría sido asaltada por dos sujetos encapuchados que le arrebataron su cartera y realizaron más de diez disparos para escapar, en un hecho ocurrido a plena luz del día en la urbanización Guardia Civil de Juliaca, que generó temor entre los vecinos.

El asalto ocurrió en el jirón Balboa, cuando la mujer descendió de un vehículo de transporte público y fue interceptada por los desconocidos, quienes bajaron de una camioneta Toyota Hilux blanca, la amenazaron con armas de fuego y le quitaron sus pertenencias, que contendrían dinero.

Al escuchar los pedidos de auxilio, algunos vecinos salieron de sus viviendas, pero los sujetos respondieron con varios disparos al aire y huyeron en la camioneta con dirección a la avenida Huayna Cápac, según los testimonios recogidos en la zona.

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Personal de Serenazgo llegó tras recibir la alerta de la Base Central y encontró más de diez evidencias relacionadas con disparos, entre ellas casquillos percutados, una munición sin percutar y algunas monedas que presuntamente pertenecerían a la víctima.

Los serenos cercaron el lugar para evitar que peatones y vehículos alteraran las evidencias, mientras que efectivos de la Policía Nacional llegaron posteriormente para realizar las diligencias y recoger los indicios que permitan identificar a los responsables.

Un detalle que deberá esclarecerse es que la pasajera ya no estaba en el lugar cuando llegaron las autoridades, pues, según los vecinos, se retiró por sus propios medios; además, un posible seguimiento previo y un retiro bancario son hipótesis que aún requieren investigación.