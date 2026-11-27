La pavimentación del jirón Juli, en el barrio Porteño de Puno, enfrenta el rechazo de los vecinos porque el proyecto no contemplaría la construcción de veredas, lo que dejaría las calles sin espacios adecuados para el tránsito peatonal, según cuestionaron los pobladores durante una protesta.

Los manifestantes señalaron que existía un compromiso previo para ejecutar estas estructuras e incluso algunos vecinos habrían ofrecido materiales para contribuir con los trabajos, pero la supervisión les comunicó que las veredas no estaban consideradas en el expediente técnico.

Una de las pobladoras sostuvo que la supervisora cambió de posición en noviembre y dejó de atender el pedido vecinal, además, cuestionó la respuesta que habría recibido cuando intentó explicar sus observaciones: “No es importante para mí”.

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Ante esta situación, los vecinos exigen el cambio de la supervisora y solicitan que se designe a otro profesional que mantenga una coordinación permanente con la población y atienda los problemas que surjan durante la ejecución del proyecto.

Los pobladores también expresaron preocupación porque los trabajos se realizan cuando falta poco tiempo para que concluya la actual gestión municipal, por lo que temen que los desacuerdos y aspectos pendientes afecten la culminación de la obra.

Finalmente, reiteraron su pedido de diálogo a la Municipalidad Provincial de Puno y exigieron revisar el expediente técnico para incorporar la construcción de veredas, antes de que avance la pavimentación de las calles intervenidas.