A sus 83 años, Pedro Hilasaca Sonco enfrenta la pérdida de su esposa, Julia Hermelinda Vilavaña Oliveira, y la falta de dinero para darle sepultura, por lo que pidió apoyo a la población de Juliaca para cubrir los gastos del sepelio.

La pareja vivía desde hace varios años como cuidadora de una vivienda ubicada en el jirón Junín 439, pero tras el fallecimiento de Julia, ocurrido ayer, el adulto mayor quedó solo y sin recursos suficientes para afrontar el entierro.

Su pedido de ayuda recibió respuesta de la Sociedad de Beneficencia Pública de San Román, cuya gerente, Juana Pilco Escobedo, llegó hasta la plaza de Armas de Juliaca y se comprometió a donar un nicho para que la mujer pueda recibir cristiana sepultura.

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Además, la funcionaria anunció que Pedro será trasladado al albergue de la Beneficencia, debido a la situación de abandono en la que se encontraría, con el propósito de brindarle un lugar donde vivir después de perder a su compañera.

Pese a este apoyo, el adulto mayor todavía necesita colaboración para cubrir los demás gastos del sepelio, por lo que se mantiene el llamado a la solidaridad de los ciudadanos que puedan ayudarlo en este difícil momento.

Las personas que deseen brindarle apoyo económico pueden comunicarse al 951 953 598, número facilitado para recibir las colaboraciones que permitan completar los gastos y despedir dignamente a Julia Hermelinda.