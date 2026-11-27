La calma de una tarde cualquiera en el centro comercial Cayma se quebró en cuestión de segundos. Un hombre de 38 años ingresó a la agencia del Banco de Crédito del Perú (BCP), ubicada en la avenida Ejército, y con voz amenazante exigió la entrega de 25 mil soles. Su advertencia fue contundente: si no le daban el dinero, detonaría un artefacto explosivo que, según él, llevaba oculto en una mochila negra.

El personal de seguridad del banco no dudó y activó el pulsador inalámbrico de emergencia, encendió una alerta radial que movilizó a los efectivos de la unidad Águilas Negras. Los agentes llegaron al establecimiento y, al confirmar la gravedad de la amenaza, solicitaron el respaldo de otras unidades policiales, entre ellas la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

El individuo, identificado como Daniel Alejandro Muñiz Zapata, fue reducido por los policías mientras la zona era asegurada. La UDEX inspeccionó la mochila negra y el área circundante. El resultado fue negativo: no había ningún artefacto explosivo en el interior. El incidente quedó catalogado como una falsa alarma por paquete o material explosivo.

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Diligencias y responsabilidad penal

Tras la verificación, los agentes trasladaron a Muñiz Zapata a la Comisaría PNP de Cayma, donde quedó detenido. La Policía comunicó el hecho a la fiscal Palo Rosa, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, especializada en flagrancia delictiva, para que se inicien las diligencias correspondientes.

La rápida reacción de la seguridad privada y la intervención coordinada de las unidades policiales permitieron controlar la situación en pocos minutos. El sujeto, de 38 años, ahora afronta las investigaciones por su intento de extorsión y la falsa amenaza de bomba que sembró el pánico entre los clientes y trabajadores de la agencia bancaria en Arequipa.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho

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