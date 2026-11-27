El alcalde electo de la provincia de Junín, Jorge Luis Tejeda Pucuhuaranga, fue condenado a tres años de prisión efectiva por el delito de desobediencia a la autoridad. La sentencia de primera instancia fue emitida el 19 de noviembre por el Juzgado Penal Unipersonal de Junín, que también ordenó su ubicación y captura para su internamiento en un penal.

Tejeda, quien ganó las elecciones por Alianza para el Progreso (APP), no asistió a la ceremonia de entrega de credenciales a las autoridades electas, el jueves 26 de noviembre. Su ausencia se produjo luego de que fuera notificado de la orden judicial de ubicación y captura.

El caso se remonta a 2022, cuando el Jurado Electoral Especial (JEE) de Tarma detectó tres paneles de obras públicas instalados por la Municipalidad Provincial de Junín durante el periodo electoral. Uno anunciaba la construcción de pabellones de nichos en el cementerio general y estaba ubicado en la avenida Manuel Prado, cuadra 11, sector Huachucancha. Otro promocionaba la obra de agua potable en esa misma zona, a la altura de la cuadra 8 de la avenida.

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El tercer panel estaba en el anexo de Huarmipuquio, en la carretera hacia Ondores. Anunciaba el mejoramiento del circuito recreacional de esa localidad y mostraba la fotografía de Tejeda, quien entonces era alcalde provincial.

El JEE de Tarma ordenó retirar los tres paneles. Sin embargo, en una inspección posterior se comprobó que los anuncios del cementerio y de la obra de agua potable habían sido desmontados. El de Huarmipuquio, donde aparecía la fotografía del entonces alcalde, continuaba instalado.

Ese incumplimiento fue el que llevó a Tejeda a enfrentar un proceso penal. El juez consideró que conocía la orden electoral y tenía los medios para cumplirla, pues la municipalidad había movilizado personal y recursos para retirar los otros dos paneles.

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La defensa sostuvo que el retiro de la publicidad había sido encargado a distintas áreas de la municipalidad. Sin embargo, el juzgado consideró que esa delegación no lo eximía de su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la disposición.

La sentencia fue dictada por el juez Elmer Castillo Rivera. Además de los tres años de prisión efectiva, fijó el pago de S/13.800 por reparación civil a favor del Estado. La pena se computará desde que Tejeda sea capturado e ingrese al establecimiento penitenciario.

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