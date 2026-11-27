Más de 100 trabajadores de la obra vial Huatatas–Tambillo–Acocro acataron una medida de brazos caídos debido a la falta de pago de sus remuneraciones desde octubre. La paralización alcanza también a la maquinaria pesada, con aproximadamente 30 equipos detenidos, mientras los obreros exigen al Gobierno Regional de Ayacucho una respuesta sobre la disponibilidad de presupuesto para continuar con los trabajos. El representante de los trabajadores e integrante del Comité de Obra señaló que los obreros acudieron al Gobierno Regional para consultar sobre sus pagos, pero recibieron como respuesta que el proyecto no contaría con presupuesto. Esta situación generó malestar entre el personal, que asegura haber continuado trabajando sin recibir sus remuneraciones. A la falta de pagos se suma la ausencia de residente y supervisor de obra. Según el representante, el último lunes el residente se presentó para comunicarles que los pagos se realizarían a fines de noviembre; sin embargo, posteriormente conocieron que había renunciado. El representante indicó que ya presentaron documentos con las firmas de los trabajadores ante el Gobierno Regional y esperan la presencia de sus funcionarios para establecer un acta de compromiso que garantice el pago de octubre y noviembre. Advirtió que, de no recibir una respuesta, trasladarán su medida de lucha hasta las instalaciones del Gobierno Regional para exigir el cumplimiento de sus remuneraciones. Mientras tanto, más de un centenar de trabajadores permanece a la espera de una solución, en medio de la proximidad de las fiestas de fin de año.

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