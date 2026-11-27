La artista plástica y acuarelista Ruth Pilar Ingaluque Flores denunció la censura de una de sus pinturas en 2024, durante una exposición en el Museo de la Nación, por abordar las protestas de 2022 y 2023 y las muertes registradas en ese periodo, “El primero, se podría decir, atentado que personalmente yo sufrí fue la censura a mi pintura”, declaró al recordar el retiro de su obra.

La obra formaba parte de la Bienal Brisas del Titicaca, cuyo tema fue Puno en el Bicentenario: Identidad y Cultura, sin embargo, los organizadores retiraron los cuadros de Luque y otro artista de la exposición.

El arte frente a la censura y las protestas

La acuarela se titulaba Uno sí es el Perú y cuestionaba la expresión de Dina Boluarte sobre Puno, en medio del rechazo regional por las declaraciones que negaban la pertenencia de la región al país.

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Luque sostuvo que las muertes durante las protestas siguen sin encontrar justicia, por ello mantiene su trabajo artístico como una forma de solidaridad y concientización social frente a las demandas de las familias y la población.

Asimismo, advirtió que el escenario político afecta la libertad de expresión, «el gobierno, pues de algún modo quiere silenciar», afirmó, al cuestionar los intentos de imponer criterios sobre la creación artística.

Denuncias y resistencia desde la pintura

Entre sus trabajos recientes figura un retrato de Saturnino Wilka y una pintura con el mensaje “No soy terrorista”, en respuesta a las estigmatizaciones que, según indicó, enfrentan quienes protestan o cuestionan al Gobierno.

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La artista también cuestionó la propuesta de colegiar a los artistas y la posterior derogación de esa ley, porque considera que podría limitar la libertad creativa y establecer parámetros sobre cómo deben desarrollar su trabajo.

Finalmente, invitó a la población a visitar la Feria del Libro en el Parque Pino, donde artistas plásticos exponen y venden sus obras en la casona del Colegio San Carlos, una oportunidad para conocer y apoyar el arte puneño.

Redacción: Frank Pancca