El fiscal de Familia de la provincia de San Román, Richard Luque Bautista, advirtió que las disputas entre progenitores por la tenencia de sus hijos pueden derivar en delitos y afectar la estabilidad emocional de los menores de edad. Su pronunciamiento se produce luego de que una madre denunciara el presunto secuestro de sus dos hijos en el distrito de San Miguel, en Juliaca, hecho que generó alarma y preocupación entre la población.

La denuncia fue difundida el día anterior, luego de que la mujer señalara que sus hijos habrían sido sustraídos alrededor de las 11:00 de la mañana en la plaza del distrito de San Miguel. Horas después, el padre de los menores difundió un video en redes sociales en el que aseguró que tenía a sus hijos, lo que añadió otra versión a un caso que inicialmente fue presentado como un secuestro.

Al respecto, el representante del Ministerio Público explicó que no toda sustracción de un menor por parte de uno de sus progenitores configura necesariamente el delito de secuestro. Precisó que, cuando existe una resolución judicial o un acta de conciliación que establece la tenencia o el régimen de visitas y uno de los padres incumple dolosamente estas disposiciones, podría configurarse el delito de sustracción de menor, previsto en el artículo 147 del Código Penal, cuya pena es no mayor de dos años.

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Sin embargo, señaló que la situación puede ser distinta cuando el progenitor ha perdido la patria potestad y ya no existe una relación parental que justifique su actuación, supuesto en el que excepcionalmente podría evaluarse la figura del secuestro, al implicar la privación de la libertad ambulatoria de una persona.

Luque Bautista también advirtió que los conflictos entre padres, especialmente cuando incluyen agresiones físicas o psicológicas delante de sus hijos, pueden constituir violencia contra los integrantes del grupo familiar. En estos casos, los menores podrían ser considerados víctimas directas o indirectas, incluso si no reciben agresiones físicas, pues presenciar episodios de violencia también puede ocasionarles afectaciones psicológicas que deben ser evaluadas por especialistas.

El fiscal indicó que este tipo de disputas por la tenencia y patria potestad son recurrentes y cuestionó que algunos progenitores terminen tratando a sus hijos como objetos que pueden trasladar o retener según sus propios intereses, una práctica que calificó como la denominada doctrina del “niño maleta” o “niño llavero”.

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Asimismo, sostuvo que corresponde evaluar física y psicológicamente a los menores involucrados en situaciones de violencia, con intervención de las instancias competentes, entre ellas el Instituto de Medicina Legal y los organismos de protección.

Finalmente, exhortó a los padres que atraviesan procesos de separación a resolver sus diferencias mediante el diálogo y acudir a las autoridades judiciales cuando no logren acuerdos, recordando que los niños tienen derecho a mantener vínculos con ambos progenitores en un entorno de respeto y tranquilidad.

La advertencia de fondo es que una disputa entre adultos no debe convertirse en una disputa por los hijos. Más allá de las versiones difundidas en redes sociales sobre lo ocurrido en San Miguel, corresponde esclarecer los hechos y determinar si existió alguna conducta ilícita, sin perder de vista que los principales afectados por los enfrentamientos familiares pueden terminar siendo los propios menores de edad.