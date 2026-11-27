La suspensión del lanzamiento oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027 en Lima dejó gastos económicos y preparativos sin concretar para los danzantes, músicos y familias de Macusani que viajaron para representar la cultura de Carabaya, según informó la Asociación Cultural Unkakos de Macusani (ACUM).

La actividad estaba programada para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Nacional, pero fue cancelada, pese a que la delegación había aceptado la invitación de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno y se preparó durante varias semanas para participar.

Los integrantes de ACUM realizaron ensayos, reuniones y coordinaciones que demandaron tiempo, esfuerzo y recursos económicos, mientras que sus familiares también asumieron gastos para hacer posible el viaje y la presentación en la capital.

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Ante las pérdidas ocasionadas, la asociación pidió a la Federación de Folklore y a las instituciones involucradas una explicación pública y documentada sobre las razones de la suspensión, además de identificar responsabilidades y precisar qué medidas se adoptarán para evitar situaciones similares.

La organización sostuvo que la cancelación no representa un fracaso para los conjuntos folklóricos ni para sus integrantes, y agradeció el respaldo de los residentes de Carabaya en Lima y de las personas que colaboraron con la delegación.

ACUM reafirmó su intención de participar en la Festividad Virgen de la Candelaria 2027, mientras queda pendiente conocer la versión de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno sobre los motivos que llevaron a suspender el lanzamiento.