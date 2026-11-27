Un conductor resultó herido y el tránsito vehicular quedó interrumpido en ambos sentidos de la carretera Arequipa-Puno, luego de que un remolcador que transportaba mineral chocara contra una camioneta y terminara recostado sobre la vía, a la altura del kilómetro 65, en el distrito de Yura.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el remolcador de placa D9N-861, que trasladaba mineral en una plataforma de matrícula AMP-979, impactó por alcance a la camioneta de placa CND-781, ambas unidades se dirigían hacia Arequipa.

Tras el impacto, la camioneta salió de la carretera, mientras que el vehículo de carga pesada quedó volcado sobre su lado derecho y bloqueó los dos carriles, impidiendo el paso de los vehículos que circulaban por esta ruta.

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Agentes de la comisaría de Yura auxiliaron al conductor de la camioneta, quien sufrió lesiones y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica, mientras que el chofer del remolcador fue intervenido y llevado a la dependencia policial para las investigaciones.

Efectivos de la Policía de Carreteras realizaron labores de regulación del tránsito, mientras que personal de la concesionaria Covisur coordinó el retiro de las unidades accidentadas con apoyo de una grúa.

Después de varias horas de interrupción, las labores de retiro permitieron restablecer la circulación vehicular en la carretera Arequipa-Puno, aunque las causas del accidente deberán ser determinadas por las autoridades durante las investigaciones.