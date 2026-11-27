La contienda electoral para definir al próximo gobernador regional de Arequipa ha ingresado a su etapa decisiva de cara al balotaje del próximo 6 de diciembre. La disputa se centra entre Alfredo Zegarra Tejada, postulante del movimiento regional Fuerza Arequipeña, y Jenry Huisa Calapuja, actual alcalde con licencia del distrito de Majes que compite por el partido nacional Ahora Nación. Ambos candidatos llegan a la recta final arrastrando observaciones sobre sus gestiones pasadas en la función pública, en un entorno de marcada apatía electoral y escasa discusión técnica sobre las necesidades de la región.

El contexto legal y político nacional ha condicionado severamente el desarrollo de estos comicios subnacionales. Durante el análisis transmitido por la Red de Medios Regionales del Perú, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, señaló que las sucesivas reformas del Congreso de la República han debilitado a los movimientos regionales y generado un escenario de inestabilidad. A ello se suma la ineficiencia percibida en la gestión regional saliente, lo que ha mellado la credibilidad institucional y reducido el debate a promesas individuales en lugar de planes de gobierno estructurados.

Desde el punto de vista normativo, Sumari Buendía advirtió sobre la falta de predictibilidad en las reglas de juego fijadas por los organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual programó el debate oficial a escasa una semana de las votaciones. Asimismo, el jurista remarcó la urgencia de reevaluar el modelo de descentralización estancado desde la Constitución de 1993, argumentando que los gobiernos regionales han terminado funcionando como alcaldías provinciales grandes en lugar de articular megaproyectos y cadenas productivas territoriales.

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Jenry Huisa: Cuestionamientos a su paso por Majes y falta de obras estructurales

En cuanto al desempeño de Jenry Huisa, las críticas provienen directamente de la fiscalización local en el distrito de Majes. La regidora distrital Karina Rodríguez sostuvo que el candidato asumió la alcaldía tras la salida del titular anterior y que durante su periodo no ejecutó obras de envergadura que justifiquen su aspiración regional. Según la concejala, proyectos del presupuesto participativo quedaron rezagados frente a obras no priorizadas, sumado al hermetismo y la falta de apertura ante las demandas de la población.

A las observaciones sobre la gestión en Majes se sumó la voz del sector agrario a través de Nelson Martínez Talavera,presidente de la Junta de Usuarios. El dirigente denunció falta de transparencia y una deficiente planificación urbana que permitió la invasión de predios destinados a infraestructura hídrica del proyecto Majes Siguas. Asimismo,cuestionó que el candidato prometa la adjudicación de miles de hectáreas para emprendedores cuando previamente respaldó la transferencia de la titularidad del megaproyecto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Alfredo Zegarra: Antecedentes en la gestión provincial y una cuestionada visión técnica

Por el lado de Alfredo Zegarra, su trayectoria incluye dos periodos como alcalde distrital de José Luis Bustamante y Rivero y dos gestiones al frente de la Municipalidad Provincial de Arequipa, además de afrontar diversos procesos judiciales e investigaciones pendientes. Durante las presentaciones públicas del candidato de Fuerza Arequipeña, sus propuestas se han enfocado en la construcción de hospitales satélite, la descentralización de recursos a municipios y la implementación de un tren eléctrico elevado, planteamientos que han generado dudas respecto a su viabilidad presupuestal y técnica.

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El análisis técnico sobre el paso de Zegarra por la municipalidad provincial revela serias deficiencias estructurales. El especialista en transportes Elvis Jump afirmó que durante sus ocho años como burgomaestre no existió una planificación integral del territorio ni del transporte urbano. Jump argumentó que las intervenciones viales ejecutadas en dicho periodo, como los intercambios a desnivel, respondieron a negociaciones limitadas con la empresa privada Cerro Verde y no resolvieron el problema de congestión de la ciudad.

Asimismo, Jump enfatizó que el perfil de las propuestas regionales carece de una visión de futuro para la matriz productiva de Arequipa. El especialista advirtió que la región ha experimentado una severa pérdida de empleos y un proceso de desindustrialización en las últimas décadas, alejándose del liderazgo económico que tuvo en años anteriores. Según su evaluación, ningún candidato ha planteado soluciones concretas a problemas de fondo como la escasez de inversión privada o la concreción del proyecto del gasoducto surandino.

El sistema político, la desafección ciudadana y el futuro institucional de la región

La mirada sociológica e institucional del proceso electoral expone las debilidades del sistema de representación en el Perú. El analista y docente universitario José Luis Ramos criticó que el sistema electoral produzca candidaturas improvisadas desprovistas de cuadros técnicos consolidados. Ramos subrayó que el electorado se ve forzado a elegir entre figuras individuales y no entre partidos políticos consolidados que encarnen proyectos de desarrollo sostenibles a largo plazo.

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En ese sentido, Ramos observó que la fragilidad de agrupaciones como Ahora Nación o Fuerza Arequipeña propicia el transfuguismo y la negociación de alianzas por conveniencia de presupuesto tras la elección. El analista cuestionó el rol de los candidatos derrotados en la primera vuelta, quienes han preferido ausentarse del debate público en lugar de orientar a la ciudadanía sobre la viabilidad de las ofertas electorales que hoy se disputan el voto.

Ante este vacío de representación, se hace evidente la desconexión entre la agenda de los candidatos y las necesidades urgentes de la población arequipeña. La falta de posicionamiento sobre soberanía alimentaria, desarrollo minero responsable y potenciación de los servicios demuestra que la contienda regional ha quedado reducida a una competencia de imagen y marketing electoral, desaprovechando la oportunidad de discutir el rumbo estratégico del sur del país.

Finalmente, especialistas y representantes sociales coinciden en que la ciudadanía debe asumir un rol activo de vigilancia y exigencia frente a las futuras autoridades. Más allá del resultado del 6 de diciembre, la sociedad civil organizada, los colegios profesionales y la academia están llamados a ejercer un control democrático firme para evitar que Arequipa continúe en el estancamiento institucional y económico que ha caracterizado sus últimos años de gestión regional.

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