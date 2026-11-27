El 83.5 % de personas examinadas en la cuenca Coata presenta metales pesados en su organismo, denunció el fiscal regional de la Plataforma de Afectados, Félix Sucasaca, «Hay muchos hermanos que sus riñones ya no funcionan, hay muchos hermanos que sus órganos ya no funcionan», declaró.

Según el dirigente, la contaminación proviene de actividades mineras, aguas residuales y residuos sólidos, que afectan las cuencas Ramis, Coata, Suches y otras fuentes de agua, incluido el lago Titicaca.

«Hay muchos hermanos que sus riñones ya no funcionan, hay muchos hermanos que sus órganos ya no funcionan», declaró Sucasaca, al advertir sobre el deterioro de la salud de las poblaciones expuestas.

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Normas aprobadas, atención pendiente

El dirigente recordó que la Ley 31189, aprobada en 2021, establece medidas para proteger a las personas que viven en zonas contaminadas con metales pesados, incluido un registro de afectados.

Sin embargo, sostuvo que Puno todavía no implementa los servicios especializados de toxicología en hospitales ni la atención primaria que establece la normativa, pese a los resultados de los tamizajes.

Asimismo, cuestionó que el Estado no ejecute el Plan Especial Multisectorial, que contempla atención sanitaria, acceso a agua potable y descontaminación de ríos y pasivos mineros, medidas que siguen sin concretarse.

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Dirigentes denuncian represalias

Respecto a la situación de los representantes ambientales, Sucasaca denunció que varios dirigentes enfrentan investigaciones y denuncias, además de agresiones contra quienes defienden sus territorios, incluso encarcelamientos.

«Un defensor ambiental nunca se va a rendir», afirmó el dirigente, quien sostuvo que continuará exigiendo atención sanitaria, agua segura y protección ambiental para las comunidades afectadas.

Finalmente, demandó que el Estado peruano asuma su responsabilidad frente a la contaminación y garantice los derechos de las poblaciones de las 13 provincias y 110 distritos de Puno, especialmente de niñas y niños expuestos a metales pesados.

Redacción: Frank Pancca