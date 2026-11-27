El Juzgado de Chucuito Juli declaró nulas las concesiones mineras otorgadas sobre territorios de Chila Chambilla y San José, comunidades aimaras de Puno, y ordenó realizar una consulta previa, tras reconocerlas como pueblos originarios. “El juzgado en esta vez concedió darles la razón” informó José Bayardo, director de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DUMA).

La sentencia establece que ambas comunidades tienen derecho a la aplicación del Convenio 169 de la OIT, debido a su condición de pueblos originarios reconocidos y registrados en la base de datos del Ministerio de Cultura, lo que obliga a garantizar la consulta previa.

«”El juzgado en esta vez concedió darles la razón, dictando una sentencia fundada y declarando nulas, ordenándose que se lleve a cabo un proceso de consulta previa”, informó José Bayardo, director de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DUMA).

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Años de obstáculos para obtener justicia

El proceso judicial atravesó diferentes instancias, donde inicialmente rechazaron la demanda porque consideraron que no existían movimientos de tierra, cuestionando el derecho de las comunidades a reclamar protección sobre sus territorios.

Posteriormente, el caso llegó al Tribunal Constitucional, donde se cuestionó el rango del Convenio 169 y la constitucionalidad de la consulta previa, situación que, según Bayardo, debilitó años de jurisprudencia sobre derechos de los pueblos indígenas.

El director de DUMA señaló que los reiterados rechazos provocaron desconfianza de las comunidades en el sistema judicial, una situación que cambió con la reciente sentencia, al reconocer sus derechos y darles la razón.

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La protección de los territorios continúa pendiente

Bayardo indicó que DUMA también acompaña procesos ambientales como el de la cuenca Coata, donde existe una sentencia favorable para construir una planta de tratamiento de aguas residuales industriales, pero todavía no se concreta su ejecución.

Asimismo, la organización impulsa desde 2023, junto al Instituto de Defensa Legal (IDL), el reconocimiento del lago Titicaca como sujeto de derechos, una demanda que fue declarada improcedente en primera instancia y posteriormente devuelta para una nueva evaluación.

Finalmente, el director de DUMA advirtió sobre las denuncias contra dirigentes que defienden las cuencas Coata, Ramis, Suches y Mayo, y alertó que la persecución puede debilitar las demandas sociales y ambientales.

Redacción: Frank Pancca