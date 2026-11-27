El candidato al Gobierno Regional de Puno, Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, anunció que, de llegar al cargo, destinará una primera asignación de 50 millones de soles para atender los efectos del déficit hídrico en el sector agropecuario y aseguró que solicitará más recursos si la emergencia lo requiere.

Durante una entrevista en Ilave, donde participó en una actividad organizada por docentes del SUTEP para presentar su plan de gobierno, señaló que la región necesita proteger sus recursos hídricos y afirmó que no permitirá que el agua de Puno sea trasladada a otras regiones.

Tonconi indicó que los 50 millones de soles serían aprobados por el Consejo Regional como una primera asignación presupuestal y que, si los daños superan ese monto, gestionaría una segunda partida para atender a las familias dedicadas a la actividad agropecuaria.

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En educación, planteó pagar la deuda social pendiente con los docentes y entregar laptops a cada profesor como incentivo para fortalecer su preparación y desempeño en las aulas, aunque no precisó cuánto costarían estas medidas ni de dónde provendrían los recursos adicionales.

Sobre las promotoras de los PRONOEI, quienes se movilizan en Ilave por un recorte presupuestal que afectaría la continuidad de sus labores hasta diciembre, el candidato sostuvo que estos programas funcionan en condiciones precarias y ofreció priorizar la construcción de locales propios y equipados.

También anunció apoyo económico, capacitación para docentes y mejoras de infraestructura para los institutos de educación superior de la región, sin establecer diferencias entre los centros licenciados y aquellos que aún no cuentan con ese reconocimiento.

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Las propuestas fueron presentadas durante su visita a Ilave, pero el candidato no detalló los costos, los plazos de ejecución ni las fuentes específicas de financiamiento para cumplir con la entrega de laptops, la infraestructura educativa y el respaldo a los institutos.