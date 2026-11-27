El secretario general del Sindicato de Construcción Civil de la ciudad de Puno, Percy Quispe Godoy, rechazó las críticas de exdirigentes y convocó a una movilización nacional el 3 de diciembre, por el aumento salarial que ofrece la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Quispe Godoy explicó que, en la última reunión, realizada en el local sindical, los compañeros les dieron su confianza «con una amplia mayoría», y que solo seis levantaron la mano para oponerse a la dirigencia.

El dirigente informó que la mesa de diálogo por el desarrollo de la región, prevista para hoy, quedó suspendida, porque los dirigentes de Lima no pudieron llegar por dificultades de vuelos y los dos candidatos regionales no participaron.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Reconocimiento sindical y protesta por el aumento

El sindicato logró un incremento salarial en las obras del municipio, como la de Huajsapata, y mantiene comités de obra en Huajsapata, Salcedo y Simón Bolívar, aunque aún faltan en las obras nuevas.

El secretario de organización, José Pérez Gómez, pidió a las autoridades reconocer como único sindicato de la provincia al de Construcción Civil Puno, avalado por su federación, y dijo que los exdirigentes que arman otro sindicato «lo pueden hacer».

Pérez Gómez calificó de difamación las afirmaciones de ayer, según las cuales el sindicato «se ha convertido en un burdel», y sostuvo que quienes las hicieron deberán presentar pruebas, porque la dirigencia actual trabaja de manera legal y formal.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Quispe Godoy invitó a los obreros a la protesta nacional del 3 de diciembre, porque Capeco ofrece subir 80 céntimos, frente a 1 sol con 10 que piden, y la canasta familiar está cada vez más cara.

Redacción: Rony Cuyo