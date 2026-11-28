El dirigente Lucio Callo Callata anunció una jornada de movilización para el 3 de diciembre en Puno contra la adenda del gas firmada por el Gobierno, porque considera que el acuerdo no garantiza el abastecimiento por tuberías ni la industrialización de la región.

Callo sostuvo que la población debe exigir la reactivación y culminación del Gasoducto Sur Peruano, proyecto que, según indicó, registra un avance del 30 % y permanece paralizado desde 2017, mientras el nuevo acuerdo contempla llevar gas mediante cisternas.

El dirigente cuestionó que la adenda tenga una vigencia de diez años y afirmó que el suministro beneficiaría solo a una parte de la población, por lo que pidió a las organizaciones sociales y autoridades de la macrorregión sur pronunciarse sobre sus alcances.

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Sobre la movilización, informó que todavía coordinan los lugares de concentración y que las actividades podrían realizarse en las ciudades de Puno y Juliaca, cuyos acuerdos definitivos serían anunciados hasta el lunes.

Callo también pidió a los candidatos al Gobierno Regional de Puno, Jhomar Tonconi y Eduardo Quispe Pandia, fijar una posición sobre el futuro del gasoducto, y cuestionó la falta de coordinación entre las autoridades y representantes políticos de la región.

Asimismo, señaló que la reactivación del proyecto permitiría impulsar una planta petroquímica en el sur, producir fertilizantes, generar energía y abrir oportunidades laborales para transportistas, pequeños empresarios, trabajadores y jóvenes profesionales.

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El dirigente afirmó que el Estado estaría gastando alrededor de 60 millones de soles en el cuidado de los tubos almacenados desde la paralización del proyecto, aunque esta cifra corresponde a la información que recibió de representantes de organizaciones de Cusco y requiere una verificación oficial.

Como parte de las acciones, anunció un foro virtual con especialistas, entre ellos el expresidente de Petroperú Alejandro Narváez y el experto Manco Zaconetti, además de una invitación a congresistas de la macrorregión sur para formar una coordinación que impulse la culminación del gasoducto.

Finalmente, Callo convocó a dirigentes comunales, transportistas, organizaciones sociales y representantes de distintos sectores a sumarse a la movilización, al considerar que la falta de unidad podría mantener postergada a Puno en el acceso al gas natural y sus beneficios económicos.