El regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Efraín Colca Borda, cuestionó la decisión del Concejo Municipal de anular las elecciones del centro poblado de Salcedo, pero no aclaró por qué las observaciones posteriores del comité electoral no justificarían revisar los resultados de los comicios.

El concejal sostuvo que la jornada electoral del 1 de noviembre transcurrió con normalidad, sin reclamos ni disturbios, y recordó que el comité electoral publicó los resultados y las actas firmadas al término del proceso.

Sin embargo, ese argumento no explica por sí solo si se cumplieron todas las condiciones para garantizar la transparencia de la elección, especialmente frente al informe posterior del comité electoral que recomendó anular los comicios.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Cuestionamientos al sustento de la nulidad

Por otro lado, Colca defendió su posición señalando que el informe técnico de la subgerencia recomendaba respetar los resultados electorales, además cuestionó que durante la sesión no se contara con una opinión legal de Asesoría Jurídica para orientar la decisión de los regidores.

El regidor también advirtió que quienes aprobaron la nulidad podrían afrontar denuncias penales, aunque durante sus declaraciones no precisó qué delitos podrían configurarse ni cuál sería el sustento jurídico de esa advertencia.

Finalmente, Efraín Colca dejó interrogantes sobre el sustento de su rechazo a la nulidad, pues, aunque defendió los resultados del 1 de noviembre, no respondió de manera concreta a las observaciones posteriores del comité electoral. La controversia mantiene en incertidumbre el proceso electoral de Salcedo y la legitimidad de sus resultados.