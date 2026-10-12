Gobernador Hancco amenazó a bomberos con suspender licitación de equipos para bomberos si hablan mal de él

El proyecto lleva más de un año sin ejecutarse y dos empresas participaron en la convocatoria; los bomberos cuestionan las trabas y exigen equipamiento para atender emergencias

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 12/10/2026
Gobernador Hancco amenazó a bomberos con suspender licitación

Liu Frisancho denuncia que Richard Hancco amenaza con suspender la licitación de S/ 16 millones para adquirir 85 equipos de protección para cinco compañías de bomberos

Foto: CPR

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, amenazó con suspender el proceso de licitación para la adquisición de equipos de protección personal destinados a cinco compañías de bomberos, denunció Liu Frisancho Aroco, jefe de la Compañía de Bomberos N° 53 de San Román, a Pachamama Radio. El funcionario señaló que el proyecto lleva más de un año sin ejecutarse.

Frisancho indicó que el proyecto contempla 85 equipos de protección personal para cinco compañías de la región y asciende a S/ 16 millones. El jefe de bomberos sostuvo que dos empresas se presentaron a la convocatoria, pero ninguna resultó del agrado de los funcionarios del gobierno regional.

El jefe de bomberos afirmó que las licitaciones se cayeron sin razón técnica y que los funcionarios buscan intereses económicos. Señaló que cuando explicaron esta situación al gobernador Richard Hancco, este perdió los papeles y se molestó contra la institución.

Sostuvo que Richard Hancco dejó de contestar el teléfono y ya no atiende a los representantes de los bomberos. Indicó que el gobernador prefiere rodearse de personas que lo halagan y no de quienes le señalan los problemas.

El jefe de bomberos comparó la gestión regional con otros gobiernos. Señaló que el Gobierno Regional de Arequipa destinó S/ 80 millones a las compañías de bomberos, mientras que Cusco asignó S/ 50 millones y ya entregó vehículos y equipamiento.

El jefe bomberil afirmó que en Puno no se compró ni una aguja para las compañías pese a que el proyecto lleva dos años en trámite. Indicó que la incapacidad del gobernador Hancco y su equipo técnico impide atender las necesidades de la institución.

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