Puno: Regidor denunciará presuntos maltratos a pasajeros por negarse a pagar pasaje de S/ 1.50

Rojas también cuestiona la falta de respuesta de Indecopi por presunta concertación de precios y espera acuerdos sobre la ruta libre en mesa técnica

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 12/10/2026
Regidor denunciará presuntos maltratos a pasajeros por negarse a pagar pasaje

El regidor Lizardo Rojas denunciará ante Fiscalía presuntos maltratos a pasajeros que rechazan pagar S/ 1,50; escolares y universitarios estarían afectados

Foto: JAC

El regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Lizardo Rojas, presentará una denuncia penal ante la Fiscalía por presuntos maltratos a pasajeros que se niegan a pagar el pasaje de S/ 1,50, incluidos escolares y universitarios. Asimismo, señalo que aun no recibe respuesta por la denuncia que realizo ante Indecopi por presunta concertación de precios.

En esa denuncia, Rojas sostiene que los pasajeros que no pagan la tarifa son agredidos verbalmente, obligados a bajar de las unidades y dejados en lugares inhóspitos, situación que, según denunció, afecta a escolares, universitarios y público en general.

Además, sobre la presunta concertación de precios, Rojas afirmó que “está plenamente demostrado que ha habido concertación, no sé qué más hay que investigar”, aunque Indecopi aún no responde a su denuncia.

Indecopi, Concejo y ruta libre, tres frentes por el pasaje

Esta denuncia penal sigue a la acción administrativa por presunta concertación que Rojas presentó días atrás ante Indecopi, con imágenes de unidades de distintas empresas que exhiben la tarifa de S/ 1,50.

Rojas sostiene que los usuarios son testigos de que deben pagar S/ 1,50 al subir a las unidades, y pidió a la población no aceptar ningún tipo de abuso ni imposición que lleve a una mala atención hacia el usuario.

Finalmente, Rojas espera que este martes 13 a las 4 de la tarde se tomen acuerdos en la mesa técnica para evaluar la ruta libre, que no tendría impedimento general, mientras Indecopi en Puno, daría una respuesta en cuatro a cinco meses según anuncio el titular de la referida institución.

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