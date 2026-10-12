“Se irá sin pena ni gloria”: consejero por Chucuito-Juli cuestiona gestión de Richard Hancco

El consejero critica la falta de equipo técnico y diálogo con la población, y señala que los ciudadanos evaluarán la gestión regional ante una posible candidatura en 2030

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 12/10/2026
Se irá sin pena ni gloria

Abad Vizcarra cuestiona a Richard Hancco por retrasos en hospitales y carreteras de Puno, pese a manejar S/ 983 millones destinados a proyectos de inversión

Foto: JAC

El consejero regional por la provincia de Chucuito Juli, Abad Vizcarra Estrella, cuestionó la gestión del Gobernador Regional de Puno, Richard Hancco Soncco, por los retrasos en hospitales y carreteras, además de la falta de obras de impacto, equipo técnico y diálogo con la población. Además, dijo que la ciudadanía evaluará su desempeño ante una eventual candidatura en 2030.

Vizcarra cuestionó que el Gobierno Regional de Puno no haya concretado avances significativos en obras importantes para la región, como los hospitales Manuel Núñez Butrón, el Materno Infantil de Juliaca y el hospital de Ilave, además de la carretera Puno-Desaguadero. Según el consejero, en estos proyectos no se habría movido «ninguna piedra», pese a su importancia para mejorar los servicios de salud y la conectividad vial en la región.

«¿Dónde están los proyectos de impacto?», se preguntó Vizcarra, al recordar que el Gobierno Regional Puno maneja un presupuesto total cercano a S/ 3 600 millones, del cual cerca de S/ 983 millones corresponde a proyectos de inversión.

Sin equipo técnico ni diálogo, la gestión pasa factura

Según el consejero, el gobernador no se rodeó de un buen equipo técnico, algo que advirtió desde el primer día de 2023, sino de personas que quizás solo lo acompañaron en campaña y sin el perfil requerido.

Además, Vizcarra sostuvo que al gobernador le faltó capacidad de diálogo con los pueblos, pues les cerraron la puerta, y lo describió como una autoridad rencorosa, prepotente y soberbia, además de tibia ante el Gobierno Central.

Finalmente, Abad Vizcarra, señaló que será la población la encargada de evaluar los resultados de la gestión de Richard Hancco y determinar si merece nuevamente su respaldo, luego de que el gobernador anunciará su intención de volver a postular en 2030.

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