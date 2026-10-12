Puno: Senamhi advierte que el fenómeno El Niño es inevitable y pide a productores organizarse

Sixto Flores alerta que el 53% de los déficits hídricos se relaciona con El Niño y recomienda recuperar cuencas, proteger bofedales y diversificar cultivos resistentes

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 12/10/2026
Sixto Flores Sancho

Senamhi Puno advierte 100% de probabilidad de El Niño hasta marzo de 2027; déficit de lluvias amenaza la producción agropecuaria del altiplano puneño

Foto: JAC

El Fenómeno El Niño es inminente e inevitable, con 100% de probabilidad de ocurrir en nivel moderado, fuerte o muy fuerte hasta marzo de 2027, advirtió el director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) Puno, Sixto Flores Sancho.

El pronóstico de lluvias para enero a marzo de 2027 en el altiplano de Puno señala un 36 a 40% de probabilidad de déficit, es decir, precipitaciones menores al promedio, aunque no ausencia de lluvias.

Flores Sancho sostuvo que, con el cambio de gobierno en 2027, “no esperemos mucho de las autoridades y de las instituciones”, por lo que los productores deben organizarse y tomar decisiones por sus propios intereses.

Compromisos incumplidos y falta de estudios agravan el riesgo para productores

Según los datos de las estaciones, el 53% de las sequías o déficits hídricos en la zona se debió a El Niño, mientras el 47% restante obedeció a otros factores, precisó Flores Sancho.

A ello se suma que los compromisos del gobernador regional de construir pozos y cosechar agua no se ejecutaron, y los pozos tubulares requieren estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que aún no existen.

Finalmente, Flores Sancho, recomendó a los productores priorizar la recuperación de cuencas y bofedales, así como diversificar sus cultivos con variedades resistentes al frío y al déficit hídrico, a fin de reducir los posibles impactos del fenómeno El Niño y proteger la producción agropecuaria en el altiplano puneño.

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