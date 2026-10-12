Empresas cambiarían de rubro para evadir pagos y obligaciones laborales en San Román

El director de Promoción del Empleo y Formación Profesional de la Dirección Regional de Trabajo de Puno, Eloy Hallasi Hallasi, advirtió que algunas empresas de la provincia de San Román cambiarían de rubro para evadir obligaciones laborales. Señaló que la Sunafil debe intervenir para atender estos casos de informalidad.

Hallasi señaló que varias instituciones deben intervenir frente a esta problemática y afirmó que “la Sunafil tiene que participar” para atender los cambios de rubro y los conflictos laborales que afectan a los trabajadores.

Intervención institucional

Para entender los alcances del problema, la Dirección Regional de Trabajo cuenta con dos órganos de línea: Empleo, que supervisa los asuntos relacionados con el empleo, y Fiscalización, que, según Hallasi, atiende los conflictos laborales y administra la información correspondiente.

Ante esta situación, la dirección regional orienta y media cuando los sindicatos se acercan, con personal especializado en temas laborales. Sin embargo, los conflictos y las presuntas evasiones de obligaciones laborales corresponden a la Sunafil, según explicó el funcionario.

En tanto, Hallasi no precisó cuántas empresas estarían incurriendo en estas prácticas ni cuántos trabajadores podrían estar afectados. Tampoco detalló acciones conjuntas para investigar los casos, por lo que la magnitud del problema en la provincia de San Román aún no ha sido cuantificada.