JEE Puno previno conflictos electorales en cuatro provincias durante jornada del 4 de octubre

Las incidencias incluyeron presencia de pobladores en locales de votación y propaganda electoral. La CIPCE reforzará la coordinación entre instituciones ante la segunda vuelta

Freed Guerra
Freed Guerra 16/10/2026

El JEE Puno informó que la coordinación interinstitucional permitió prevenir conflictos en Puno, El Collao, Chucuito y Yunguyo durante las elecciones del 4 de octubre

Foto: Difusión

El titular del Jurado Electoral Especial de Puno, doctor Edwin Sarmiento Apaza, presidió la sexta sesión de la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, destacando que el trabajo articulado previno situaciones de conflictividad en las provincias de Puno, El Collao, Chucuito y Yunguyo durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del 4 de octubre.

Las incidencias más graves ocurrieron en Pomata, Pilcuyo, Capachica y Huata. Grupos de pobladores se ubicaron en exteriores de locales de votación buscando amedrentar al personal electoral, situación que la coordinación interinstitucional logró disuadir, restableciendo las condiciones necesarias para el desarrollo normal de la jornada.

La propaganda electoral detectada el día de los comicios también requirió intervención coordinada. La Policía Nacional, el Ministerio Público y la ONPE actuaron de manera articulada para retirar material de campaña en diferentes locales de votación y preservar las condiciones de neutralidad durante el sufragio en la región Puno.

CIPCE refuerza articulación interinstitucional con miras a la segunda vuelta electoral

La comisión reafirmó la importancia del trabajo conjunto para la próxima segunda vuelta. El JEE de Puno identificará nuevos riesgos y coordinará respuestas oportunas entre todas las instituciones integrantes de la CIPCE, con el objetivo de garantizar un proceso electoral pacífico que resguarde la participación ciudadana y la democracia en la región.

Etiquetas:
Freed Guerra

Recomendado

Obra vial de urbanización Florida y Tahuantinsuyo en Juliaca suma 46.79% de retraso y nueve irregularidades en Juliaca Juliaca

Obra vial de urbanización Florida y Tahuantinsuyo en Juliaca suma 46.79% de retraso y nueve irregularidades en Juliaca

Juliaca: Más de 83 instituciones educativas participaran de desfile por centenario Juliaca

Juliaca: Más de 83 instituciones educativas participaran de desfile por centenario

Bolivia y Chile inician nueva era con la visita histórica de Kast Internacional

Bolivia y Chile inician nueva era con la visita histórica de Kast

Fenómeno El Niño en Perú: experto exige evacuación preventiva urgente Nacional

Fenómeno El Niño en Perú: experto exige evacuación preventiva urgente

Juliaca: Vecinos de la urbanización Magisterial Taparachi exigen sanción para dirigentes que lucraron con área verde Juliaca

Juliaca: Vecinos de la urbanización Magisterial Taparachi exigen sanción para dirigentes que lucraron con área verde

Juliaca: Instalaran luminarias en templo con un presupuesto de 138 mil soles Juliaca

Juliaca: Instalaran luminarias en templo con un presupuesto de 138 mil soles

Alerta Electro Puno anuncia corte de fluido eléctrico para el domingo 18 de 12 horas Puno

Alerta Electro Puno anuncia corte de fluido eléctrico para el domingo 18 de 12 horas

Sequía en Puno: Gobernador Richard Hancco admite falta de ejecución de fondos para enfrentar crisis hídrica Puno

Sequía en Puno: Gobernador Richard Hancco admite falta de ejecución de fondos para enfrentar crisis hídrica