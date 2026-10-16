JEE Puno previno conflictos electorales en cuatro provincias durante jornada del 4 de octubre

El titular del Jurado Electoral Especial de Puno, doctor Edwin Sarmiento Apaza, presidió la sexta sesión de la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, destacando que el trabajo articulado previno situaciones de conflictividad en las provincias de Puno, El Collao, Chucuito y Yunguyo durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del 4 de octubre.

Las incidencias más graves ocurrieron en Pomata, Pilcuyo, Capachica y Huata. Grupos de pobladores se ubicaron en exteriores de locales de votación buscando amedrentar al personal electoral, situación que la coordinación interinstitucional logró disuadir, restableciendo las condiciones necesarias para el desarrollo normal de la jornada.

La propaganda electoral detectada el día de los comicios también requirió intervención coordinada. La Policía Nacional, el Ministerio Público y la ONPE actuaron de manera articulada para retirar material de campaña en diferentes locales de votación y preservar las condiciones de neutralidad durante el sufragio en la región Puno.

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CIPCE refuerza articulación interinstitucional con miras a la segunda vuelta electoral

La comisión reafirmó la importancia del trabajo conjunto para la próxima segunda vuelta. El JEE de Puno identificará nuevos riesgos y coordinará respuestas oportunas entre todas las instituciones integrantes de la CIPCE, con el objetivo de garantizar un proceso electoral pacífico que resguarde la participación ciudadana y la democracia en la región.