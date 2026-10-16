Alcalde Quiaca falleció tras sufrir accidente donde su camioneta cae a un barranco de más 600 metros a dos meses de culminar gestión

La búsqueda comenzó el viernes tras reportarse su desaparición. El accidente ocurre a dos meses del fin de su gestión municipal y enluta nuevamente a la comuna distrital

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 16/10/2026

Ricardo Quispe Calisaya, alcalde de Quiaca, fue hallado sin vida dentro de su camioneta tras caer a un barranco en la vía Juliaca-Quiaca. El caso está en investigación

Foto: Difusión

Ricardo Quispe Calisaya, alcalde del distrito de Quiaca (Sandia), fue encontrado muerto al interior de su camioneta tras un presunto accidente vehicular en la vía Juliaca-Quiaca, hecho que está en investigación. Su camioneta cayó entre 500 y 600 metros en un barranco ubicado a diez minutos de la capital distrital. La búsqueda inició el viernes tras reportarse su desaparición. Las autoridades investigan las causas del siniestro ocurrido.

La confirmación del deceso se produjo luego del hallazgo del cuerpo sin vida del que sería el cuerpo del burgomaestre. El vehículo se despistó y precipitó hacia el río Miraflores a pocos kilómetros de Quiaca. Equipos de emergencia realizaron las labores de búsqueda en la zona. Las diligencias correspondientes buscan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Este trágico hecho ocurre a dos meses de culminar su gestión municipal. La comunidad de Quiaca enfrenta una segunda pérdida en menos de un año tras el fallecimiento de la primera regidora Margarita Quispe Mendoza. Ella murió en junio de 2025 en un accidente cuando viajaba a San Miguel de Untuca. Ambos siniestros enlutan a la misma administración edil.

Durante su mandato, Quispe Calisaya gestionó financiamiento para obras ante la Municipalidad Provincial de Sandia. Según reportes, no obtuvo respuesta esperada de la gestión de Berly Tacca. Pese a ello, impulsó proyectos de inversión ante el Gobierno central y el Gobierno Regional de Puno. Buscó abrir oportunidades de desarrollo para su distrito con recursos adicionales.

La difícil geografía de la ruta complicó el accionar de los cuerpos de emergencia. Testigos y vecinos alertaron a las autoridades de inmediato para prestar auxilio en el sector. El siniestro ocurrió en una de las rutas más transitadas por autoridades locales. La unidad cayó varios metros hasta el fondo del abismo en el sector Apacheta.

Autoridades correspondientes realizan las diligencias para esclarecer las causas del lamentable accidente. La población de Quiaca lamenta la pérdida de su autoridad en circunstancias trágicas. Expresamos nuestras condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad por esta irreparable pérdida. Quedan proyectos pendientes y el recuerdo de un alcalde que buscó gestionar recursos para su tierra.

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