Madre de Camila Peralta exige justicia a tres años de su muerte en Ilave

La joven de 22 años fue hallada sin vida en el hospedaje Sol y Luna. Su madre cuestiona presuntas irregularidades y espera una sentencia que esclarezca el caso

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 16/10/2026

La madre de Camila Peralta Vilca exige justicia por la muerte de su hija, ocurrida en 2023 en un hospedaje de Ilave. El acusado afronta un proceso por feminicidio

Foto: Difusión

La madre de Camila Peralta Vilca, de 22 años, exige justicia a tres años de su muerte en un hospedaje de Ilave. La audiencia de sentencia se programó para el viernes 16 de octubre a las 17:10 horas. El acusado es Yampol Montalico Choquejahua, procesado por feminicidio. La mujer pide que el caso no quede impune.

Los antecedentes del caso señalan que Camila ingresó al hospedaje Sol y Luna el 29 de octubre de 2023. La joven estaba acompañada del acusado aquella noche. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida en el mismo establecimiento. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes por el presunto delito.

En noviembre de ese año, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el investigado. Sin embargo, en mayo de 2024 se dispuso su libertad bajo comparecencia con restricciones. El proceso judicial continuó mientras el acusado permanecía en libertad. La medida generó cuestionamientos en el entorno de la víctima.

La madre de la joven cuestionó las circunstancias de algunas diligencias del proceso. Denunció presuntas irregularidades en la entrega de resultados periciales. También recordó el dolor que enfrentó desde la pérdida de su hija. La mujer señaló que atravesó un cuadro de depresión y recibió tratamiento psicológico.

Posteriormente, la madre se trasladó a Tacna y llevó consigo los restos de Camila. “Esperé este momento tres años. No estoy pidiendo venganza, solo pido que la ley se cumpla”, expresó. Reiteró su pedido de justicia ante las autoridades judiciales. La audiencia representa un momento importante para la familia.

El caso generó conmoción en Ilave y motivó pronunciamientos de organizaciones y activistas. Estos exigieron esclarecer los hechos y sancionar al responsable según lo que determine la justicia. La población mantiene el caso en su memoria. La familia espera una decisión judicial que cierre tres años de espera.

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