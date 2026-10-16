Huancané obra agua abandonada Consorcio PTAR reporta datos falsos y Contraloría halla escombros

La Contraloría General de la República detectó que la obra de agua y alcantarillado de Huancané, valorizada en S/ 42 millones 594 mil 219, se encuentra abandonada con solo 45.35% de avance físico real frente al 99.50% exigido por el cronograma oficial. El informe de Hito de Control N° 024-2026-OCI/0460-SCC reveló que el Consorcio PTAR Huancané reportó datos falsos sobre manejo ambiental mientras los inspectores hallaron escombros indiscriminados, estructuras inundadas y fierros oxidados en la zona de operaciones.

El jefe de supervisión de la obra, Ing. Wilfredo Ortega Pineda, dejó constancia en el Asiento de Cuaderno de Obra N° 871 que el contratista incurrió en un abandono masivo de frentes contractuales críticos. La paralización física abarca desde la cámara de recarga y los reservorios hasta componentes vitales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y las instalaciones eléctricas y electromecánicas de automatización. Prácticamente no hay obreros laborando en las estructuras medulares del proyecto.

Los informes mensuales del Especialista Ambiental aseguraban bajo firma un “manejo adecuado de residuos sólidos” y zonas de reciclaje “instaladas y señalizadas”. Sin embargo, la inspección física desbarató esa versión al encontrar acumulación desordenada de escombros mezclados con plásticos, maderas y costales a la intemperie. El letrero oficial del “Punto de Acopio de Residuos” fue hallado colapsado, roto y tirado en medio de la misma basura.

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La fiscalización técnica in situ constató negligencias constructivas que vulneran el Reglamento Nacional de Edificaciones. En los sedimentadores de la PTAR se encontraron masas de agua estancada verdosa con materia orgánica en descomposición y algas, manteniendo expuestas a la corrosión las varillas de acero de refuerzo estructural. Las excavaciones de zanjas profundas carecen de mallas perimetrales o barandas rígidas, y las varillas verticales expuestas no tienen capuchones de protección obligatorios.

Las bridas metálicas y embocaduras de las tuberías están totalmente destapadas, registrando corrosión inicial e ingreso de tierra y desperdicios que arriesgan el futuro flujo hidráulico del sistema. El plazo reprogramado venció el pasado 23 de septiembre de 2026 sin que los trabajos hayan culminado, acumulando 15 ampliaciones de plazo sin resultados concretos para la población de Huancané.

Las responsabilidades directas salpican a la Municipalidad Provincial de Huancané, liderada por el alcalde Valerio Tapia Tapia. Pese a que el supervisor reportó el persistente incumplimiento del contratista desde el 19 de agosto de 2026, la entidad edil no activó los mecanismos legales para aplicar penalidades por mora o iniciar la resolución del contrato. El Coordinador de Obra designado por la municipalidad no se encuentra físicamente en la obra ni en la oficina de coordinación, violando directamente el Convenio N° 939-2021-VIVIENDA/VMCS/PAPT suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.