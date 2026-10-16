Puno registra grave déficit de computadoras e impresoras en sus establecimientos de salud

La falta de equipos y conexión a internet dificulta las citas médicas, recetas y trámites hospitalarios. Solo 3.833 de los 7.307 establecimientos evaluados tienen acceso a internet

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 16/10/2026

El Minsa identificó una brecha nacional de 54.113 computadoras y 40.241 impresoras en establecimientos de salud. Puno figura entre las regiones más afectadas

Foto: Difusión

Puno registra un grave déficit de computadoras e impresoras en sus establecimientos de salud, según información del Ministerio de Salud obtenida por RPP Data mediante la Ley de Transparencia. La región figura entre las que presentan mayor brecha de equipos informáticos en el país. La falta de recursos tecnológicos dificulta la atención a los pacientes.

Los establecimientos de salud de Puno figuran entre los que presentan una mayor brecha de equipos informáticos en el país. El Ministerio de Salud identificó una brecha nacional de 54 113 computadoras y 40 241 impresoras. Puno aparece en la lista junto con Cajamarca, Cusco, San Martín, Amazonas, Áncash, La Libertad, Arequipa, Junín y Ayacucho.

De acuerdo con los datos oficiales del Minsa, los 7 307 establecimientos de salud considerados en el reporte cuentan con 37 748 computadoras y 17 986 impresoras. Sin embargo, el equipamiento disponible no cubre las necesidades identificadas por el sector. La brecha de equipos afecta directamente los procesos de atención en la región.

La falta de estos equipos se suma a los problemas de conectividad y a las demoras que enfrentan los usuarios para realizar trámites hospitalarios, como obtener una cita médica o recibir una receta. En algunos casos, los pacientes deben esperar durante horas debido a fallas del sistema informático o de las impresoras. El Minsa reconoce que las mayores limitaciones se concentran en el primer nivel de atención.

La brecha también alcanza el acceso a internet. Según el documento remitido a RPP Data, solo 3 833 de los 7 307 establecimientos de salud cuentan con conexión, lo que representa aproximadamente el 52 % del total. Puno enfrenta una doble limitación: escasez de equipos y conectividad insuficiente en sus servicios de salud.

El déficit de equipos y las limitaciones de acceso a internet afectan la calidad del servicio en los establecimientos de salud de Puno. La brecha identificada por el Minsa evidencia la necesidad de inversión en infraestructura informática para la región. La situación agrava las demoras que enfrentan los usuarios para realizar trámites hospitalarios.

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