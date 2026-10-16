Enfermera de EsSalud Juliaca habría usado descanso médico para liderar reunión fujimorista en Puno

La enfermera de EsSalud Juliaca, Giovanna Claudia Dávalos Quispe, habría usado dos días de descanso médico para organizar y liderar una reunión de Fuerza Popular en Puno el 9 de septiembre. La trabajadora habría presentado un certificado firmado por el médico internista Rudy Mauro Figueroa Mamani.

Según la información difundida, Dávalos habría solicitado permiso por una supuesta emergencia familiar y presentó un certificado médico. El documento fue firmado por Rudy Mauro Figueroa Mamani, médico internista del área de Medicina Interna de EsSalud Puno. La enfermera habría participado en la reunión política durante los días de descanso médico.

La publicación señala que la enfermera habría reaparecido al día siguiente al frente de la actividad proselitista. Esta situación habría generado cuestionamientos entre trabajadores del nosocomio y militantes. Los trabajadores habrían cuestionado su participación política durante el descanso médico.

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La reunión habría contado con la presencia del congresista fujimorista César Revilla y del coordinador de personeros. El evento habría estado marcado por desorganización, cambios intempestivos de sede y traslados de asistentes en buses. Dávalos habría calificado de “vagos” a sus compañeros, en especial a antiguos fujimoristas.

Diversos sectores habrían exigido la intervención del Órgano de Control Institucional y explicaciones de las autoridades de EsSalud Juliaca. La publicación indica que se habría intentado contactar telefónicamente a la enfermera para conocer su versión. La trabajadora no habría respondido las llamadas y no habría incorporado su descargo frente a los cuestionamientos.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del permiso y determinar si existieron irregularidades. Persisten los pedidos de investigación sobre la conducta de la trabajadora durante los días de descanso médico. El caso habría generado cuestionamientos sobre el uso de licencias médicas para actividades políticas.

Redacción: Frank Pancca