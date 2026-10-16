Marcelino Tonconi afirma que volcó su camioneta aludiendo a un posible atentado que paso cuando dormía

Tonconi señaló que dormía cuando ocurrió el vuelco y confirmó que sufrió fracturas. Hasta el momento, no se han esclarecido las causas del accidente

Pachamama Radio
Pachamama Radio 16/10/2026

El candidato al Gobierno Regional de Puno, Marcelino Tonconi, afirmó que su accidente entre Juliaca y Puno pudo ser un atentado, aunque no presentó evidencias

Foto: Difusión

El candidato al Gobierno Regional, Marcelino Tonconi, afirmó deliberadamente que tuvo un atentado en su camioneta, sin embargo el hecho ocurrió cuando él dormía. Lo que ha provocado cuestionamientos ya que afirma una cosa pero no tiene evidencias, solo reconoce que sufrió un accidente el 4 de octubre entre Juliaca y Puno.

En sus declaraciones, Tonconi sostuvo que estaba dormido cuando ocurrió el vuelco. Ante sus seguidores manifestó: “De repente ha sido un atentado”. La afirmación no fue acompañada con detalles que permitan establecer si existió una acción premeditada.

Sin embargo, el candidato también reconoció: “He sufrido un accidente viniendo de Juliaca para Puno”. Explicó que sufrió fracturas durante el vuelco. Sus propias expresiones dejan interrogantes sobre las circunstancias del hecho.

El sábado, Tonconi reapareció en una actividad deportiva realizada en Juliaca. Fue visto caminando con dificultad, mientras continúa su recuperación. Se desconoce cuándo retomará sus actividades políticas.

La información proporcionada señala que el hecho se mantiene en reserva. No hay detalles confirmados sobre sus causas. La posibilidad de un atentado permanece como una afirmación del propio candidato y no como un hecho demostrado.

Hasta el momento, no se han proporcionado pruebas que confirmen un ataque contra Tonconi. Tampoco existe información que esclarezca las circunstancias del vuelco. Corresponde aclarar qué ocurrió realmente y en qué sustenta su sospecha de atentado.

Redacción: Frank Pancca

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Pachamama Radio

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