Juliaca: Vecinos de Santa Rosa exigen pavimentado tras promesas incumplidas

Calles intransitables durante temporada de lluvias generan malestar entre residentes de la Urbanización Santa Rosa de Juliaca, quienes amenazan con iniciar medidas de protesta contra el alcalde Óscar Cáceres por el incumplimiento de compromisos asumidos. Los dirigentes vecinales denuncian abandono municipal y exigen la ejecución inmediata del proyecto de pavimentación que cuenta con expediente técnico vigente.

Remigio Calla, presidente de la Urbanización Santa Rosa, manifestó que los vecinos están siendo completamente ignorados por el gobierno municipal de Juliaca en lo que respecta a la ejecución del pavimentado de las calles del sector. El dirigente vecinal señaló que la zona se encuentra en completo abandono, mientras que las autoridades municipales no muestran voluntad política para resolver la problemática que aqueja a los residentes.

La situación se agrava durante la temporada de lluvias, cuando las calles se vuelven completamente intransitables para los vecinos y transeúntes que necesitan circular por la zona. Los residentes de Santa Rosa enfatizan que el proyecto de pavimentación dispone de expediente técnico vigente y únicamente requiere decisión política para iniciar los trabajos de mejoramiento vial.

El presidente vecinal denunció públicamente que el alcalde Óscar Cáceres se comprometió formalmente a iniciar este proyecto durante el mes de julio del presente año. Sin embargo, hasta la fecha actual no existen indicios concretos de que se haya dado solución efectiva a las demandas presentadas por los vecinos de la Urbanización Santa Rosa.

Los dirigentes vecinales advierten que iniciarán medidas de protesta si las autoridades municipales continúan ignorando sus justas demandas de pavimentación. La amenaza surge como último recurso ante la falta de respuesta municipal y el incumplimiento de los compromisos asumidos por el burgomaestre juliaqueño con la población afectada.