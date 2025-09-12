domingo 14, septiembre 2025
Subscribirse
Anuncio
Contáctenos
Planes
Juliaca

Juliaca: Vecinos de Santa Rosa exigen pavimentado tras promesas incumplidas

Los dirigentes advierten que iniciarán medidas de protesta si la municipalidad no cumple con los compromisos asumidos para el mejoramiento vial de la urbanización

Pachamama Radio | Ivan Coari
Pachamama Radio | Ivan Coari
Juliaca Vecinos de Santa Rosa IRCS
Calles intransitables en Juliaca generan protesta de vecinos de Santa Rosa que exigen al municipio ejecutar proyecto de pavimentación con expediente vigente
Foto: © Pachamama Radio IRCS

Calles intransitables durante temporada de lluvias generan malestar entre residentes de la Urbanización Santa Rosa de Juliaca, quienes amenazan con iniciar medidas de protesta contra el alcalde Óscar Cáceres por el incumplimiento de compromisos asumidos. Los dirigentes vecinales denuncian abandono municipal y exigen la ejecución inmediata del proyecto de pavimentación que cuenta con expediente técnico vigente.

Remigio Calla, presidente de la Urbanización Santa Rosa, manifestó que los vecinos están siendo completamente ignorados por el gobierno municipal de Juliaca en lo que respecta a la ejecución del pavimentado de las calles del sector. El dirigente vecinal señaló que la zona se encuentra en completo abandono, mientras que las autoridades municipales no muestran voluntad política para resolver la problemática que aqueja a los residentes.

Remigio Calla IRCS
El presidente de la Urbanización Santa Rosa, Remigio Calla | Foto: IRCS

La situación se agrava durante la temporada de lluvias, cuando las calles se vuelven completamente intransitables para los vecinos y transeúntes que necesitan circular por la zona. Los residentes de Santa Rosa enfatizan que el proyecto de pavimentación dispone de expediente técnico vigente y únicamente requiere decisión política para iniciar los trabajos de mejoramiento vial.

- Contenido Promocionado -

El presidente vecinal denunció públicamente que el alcalde Óscar Cáceres se comprometió formalmente a iniciar este proyecto durante el mes de julio del presente año. Sin embargo, hasta la fecha actual no existen indicios concretos de que se haya dado solución efectiva a las demandas presentadas por los vecinos de la Urbanización Santa Rosa.

Los dirigentes vecinales advierten que iniciarán medidas de protesta si las autoridades municipales continúan ignorando sus justas demandas de pavimentación. La amenaza surge como último recurso ante la falta de respuesta municipal y el incumplimiento de los compromisos asumidos por el burgomaestre juliaqueño con la población afectada.

Últimas Publicaciones

Pachamama Radio | Ivan Coari
Pachamama Radio | Ivan Coarihttps://pachamamaradio.org
Artículo anterior
Juliaca: PNP interviene a 19 extranjeros en operativo migratorio irregular
Artículo siguiente
Yunguyo: Técnico de EMAPA denuncia estar impago hace 18 meses y deuda asciende a S/ 20,000 soles

Contenido relacionado

Pachamama Radio, es un medio de comunicación regional, informa últimas noticias de Puno, Perú y el mundo, información en imágenes, fotos, videos, audios, infografías, interactivos y resúmenes de Puno.

Menu

Recomendados

Categorias

© Todos los Derechos Reservados - Pachamama Radio