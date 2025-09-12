Juliaca: PNP interviene a 19 extranjeros en operativo migratorio irregular

Diecinueve ciudadanos extranjeros fueron intervenidos en Juliaca durante un operativo conjunto de la Policía Nacional y Migraciones, ejecutado el 10 de septiembre en la carretera Juliaca-Arequipa, a la altura del Mercado Mayorista, desde las 06:00 horas.

Entre los intervenidos se identificó a tres ciudadanos de nacionalidad boliviana y dieciséis venezolanos, quienes no contaban con la documentación necesaria para permanecer legalmente en territorio nacional, según el informe policial emitido tras la acción.

El control migratorio permitió reconocer a Marivel Mamani (35), Gualberto Cruz (37) y Daniel Cruz (31) como parte del grupo boliviano, mientras que los venezolanos intervenidos tenían entre 23 y 46 años de edad, todos sin papeles en regla.

- Contenido Promocionado -

El trabajo coordinado entre la oficina de Migraciones Puno y la Policía Nacional del Perú determinó que los 19 ciudadanos permanecían en situación migratoria irregular, ejecutando la intervención bajo protocolos de respeto a los derechos humanos.

Los agentes policiales garantizaron que los extranjeros fueran trasladados a la Unidad de Seguridad del Estado Juliaca, donde continuarán las diligencias correspondientes conforme a la normativa vigente, sin vulnerar el debido proceso en ningún momento.

Este operativo forma parte de las acciones permanentes de control migratorio y seguridad fronteriza que desarrolla la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de supervisar la permanencia legal de extranjeros en la región.