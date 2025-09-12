Juliaca: aumentan los casos de intentos de suicidio atendidos en hospital

El hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca reporta un incremento en la atención de personas que buscan atentar contra su vida, según informó el psicólogo Iván Paul Gonzales, especialista del consultorio externo de la institución.

El profesional precisó que los casos son recurrentes y que las principales causas identificadas corresponden a cuadros de depresión y ansiedad, problemas de salud mental que afectan a ciudadanos de distintas edades en la provincia puneña.

Además, señaló que el departamento de Puno ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en este tipo de casos, solo por debajo de Lima y Arequipa, lo que evidencia la magnitud del problema en la región altiplánica.

En su análisis, Gonzales mencionó que también se presentan casos fingidos, aunque en mínima proporción, donde algunas personas simulan conductas suicidas con el fin de obtener beneficios de su entorno, lo que genera alertas adicionales en la atención médica.

El especialista sostuvo que la mayoría de atenciones corresponden a situaciones graves que requieren seguimiento profesional, recalcando que la depresión y la ansiedad son factores decisivos en este fenómeno creciente dentro del territorio regional.

Finalmente, el psicólogo destacó la importancia del apoyo familiar, considerado como base fundamental para brindar soporte emocional a los afectados, instando a reforzar la comunicación y acompañamiento en cada núcleo familiar.