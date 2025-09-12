Procurador Regional responde a Orlando Arapa, asegura que acciones legales por demarcación avanzan

La estrategia legal para la defensa de los problemas limítrofes de Puno con Moquegua aparentemente permanece en reserva mientras se recaba información para establecer un marco adecuado contra las acciones de la vecina región, confirmó el procurador regional Iván Zantalla tras el cuestionamiento del excongresista Orlando Arapa. El funcionario regional aseguró que se están realizando gestiones necesarias para accionar legalmente ante el cambio de jurisdicción del centro poblado de Titire y Aruntaya anteriormente administrado por San Cristóbal.

Durante una reunión con pobladores de la jurisdicción afectada, el gobernador regional y los habitantes expresaron su preocupación por el cambio administrativo que transfiere Titire desde San Cristóbal hacia Carumas mediante ordenanza regional. Zantalla explicó que la Procuraduría está ejecutando acciones para defender los territorios de la región Puno, aunque por estrategia legal no revelarán los detalles de las medidas adoptadas.

La carta notarial presentada por el excongresista Orlando Arapa, en calidad de ciudadano, cuestiona la supuesta inacción de la municipalidad provincial de Puno y del gobierno regional frente a las acciones territoriales de Moquegua. El procurador regional rechazó estas acusaciones, asegurando que se están realizando las acciones correspondientes para defender la integridad territorial de la región.

Zantalla reveló que hace una semana participaron en una vista de causa en la ciudad de Moquegua como parte del proceso de limitación territorial en curso. Esta participación activa desmiente las acusaciones de inacción, asegurando que el gobierno regional mantiene una defensa permanente de sus territorios ante las instancias judiciales correspondientes.

El funcionario confirmó que los procesos judiciales sobre el problema limítrofe se están desarrollando en el sector vías, específicamente relacionados con el informe 045 que Moquegua pretende anular. Este documento técnico resulta fundamental para determinar la demarcación territorial entre ambas regiones, razón por la cual se mantiene una defensa activa en todas las instancias legales.

La provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua, incorporó los centros poblados de Titire y Aruntaya pese a existir proceso judicial en curso, situación que motivó las acciones legales emprendidas por la Procuraduría Regional de Puno. Zantalla explicó que esta incorporación territorial se realizó mediante ordenanza regional, vulnerando los acuerdos previos establecidos entre ambas gestiones regionales.

Respecto al cumplimiento del acta firmada entre gobernadores regionales, el procurador señaló que el aspecto técnico y político debe desarrollarse simultáneamente para resolver la controversia territorial. Mientras los gobernadores buscan acuerdos políticos, la demarcación técnica debe efectuarse a través de la Oficina de Demarcación Territorial regional, instancia encargada de continuar el proceso de delimitación.

Zantalla concluyó que la defensa territorial de Puno mantiene acciones permanentes en todas las instancias legales y técnicas disponibles. El procurador regional aseguró que la respuesta a la carta notarial del excongresista Arapa llegará en su momento, reiterando que existe una estrategia integral para proteger los territorios puneños ante las acciones unilaterales de Moquegua.