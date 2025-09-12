Vecinos realizan plantón en SedaJuliaca por altos costos y mal servicio. Exigen destitución del gerente general

Vecinos cansados del pésimo servicio que presta EPS SedaJuliaca llegaron hasta la sede administrativa para desarrollar un plantón masivo. Los manifestantes reclamaron el alto costo del servicio que oscila entre 26 a 50 soles por solo dos a cuatro horas de suministro diario.

El presidente de las cuatro zonas Raúl Canaza Paxi acompañó la protesta y denunció las múltiples deficiencias del servicio público de agua potable. Los usuarios reportaron interrupciones constantes cortes intempestivos agua con gusanos agua turbia y otros problemas que afectan la salud de las familias juliaqueñas.

Los manifestantes exigieron respuestas inmediatas tras presentar solicitud de audiencia hace dos meses sin obtener respuesta del directorio de Seda Juliaca. El dirigente anunció que el próximo martes 16 realizarán reunión con todas las urbanizaciones afectadas para definir medidas de lucha contra la empresa.

Una usuaria afectada reveló que paga 50 soles mensuales por un servicio inexistente, por lo cual se vio obligada a hacer un pozo. «No tenemos agua todo el día y encima nos están cobrando casi 900 soles acumulados sin tener el servicio básico», expresó durante el plantón.

La mujer explicó que el agua llega únicamente hasta las nueve de la mañana en el centro de la ciudad. Su vivienda depende de un pozo antiguo para abastecerse del líquido elemento debido a la ausencia total del servicio público de agua potable.

También, los vecinos de la urbanización Anexo Los Rosales reportaron que el agua potable llega turbia y en mal estado a sus viviendas. «Ahora pago 26.60 soles por este pésimo servicio que brinda Seda Juliaca», expresó un vecino de la salida a Coata durante la manifestación.

Los pobladores cuestionaron el incremento constante de las tarifas pese a recibir agua turbia con apariencia sucia que consideran riesgo para la salud. Esta situación ha generado malestar generalizado entre las familias que habitan en diferentes sectores de la ciudad de Juliaca afectadas por el deficiente servicio.

Canaza Paxi confirmó que de la asamblea del martes 16 saldrán disposiciones definitivas de lucha contra la empresa prestadora de servicios. «La población está agotada del mal servicio y los altos costos que cobra Seda Juliaca por agua de pésima calidad», advirtió el dirigente.

Los vecinos hacen un llamado urgente a SUNASS y la Defensoría del Pueblo para que verifiquen las denuncias presentadas durante el plantón. Exigen que estas entidades competentes obliguen a la EPS Seda Juliaca a garantizar agua de calidad y tarifas justas para las familias juliaqueñas.