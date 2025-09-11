La Libertad: Detienen a menor de edad por presunta posesión de explosivos y tráfico ilícito de drogas en Pacasmayo

Un menor de 17 años fue detenido en flagrancia en Pacasmayo, al cual se le hallaron artefactos explosivos y sería un presunto implicado en hechos extorsivos en la región.

El menor de iniciales J.D.M.G, fue intervenido sorpresivamente, en posesión de un cartucho de dinamita, munición y droga. Se presume que la tenencia de materiales peligrosos está destinada a la fabricación, suministro y tenencia de materiales explosivos. Además, es un posible implicado en el tráfico ilícito de drogas.

El adolescente es presunto involucrado de acciones ilícitas que atientan contra la seguridad pública y la salud colectiva. Además, estaría vinculado a actos de extorsión en varias zonas de Pacasmayo. Según información policial, incluso, estaría siendo usado por organizaciones criminales para amenazar a comerciantes y empresarios locales.

El menor fue puesto bajo custodia policial mientras que se efectúan las investigaciones correspondientes.

La intervención se realizó en colaboración con el representante del Ministerio Público, RMP. Wimer Omar Mariños Montero, Fiscal de la fiscalía provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo.

