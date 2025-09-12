La Libertad: Dos menores de edad entre capturados por detonación de explosivo en La Esperanza

Agentes policiales lograron la intervención de una presunta banda criminal, la cual estaría implicada en varios actos extorsivos en La Esperanza, entre ellos, la detonación de un artefacto explosivo en el sector Las Palmeras durante la noche de ayer. Dos menores se encuentran entre los detenidos.

Durante la noche del 11 de septiembre, cerca de la medianoche, se suscitó una fuerte detonación en el sector Las Palmeras, La Esperanza. Patrulleros que se encontraban en la zona, actuaron rápidamente para lograr la detención de tres sujetos a bordo de un vehículo de placa T6A-674. Adentro, se intervino a Ángel Walter Delgado Abanto, de 22 años; y a otros dos menores de 16 y 17 años, uno de ellos, incluso, portaba un pasamontañas.

Gracias a la detención de estos tres primeros sujetos y con los números extorsivos que brindaron los ciudadanos afectados, se pudo rastrear y dar con otros tres presuntos implicados en el interior de una vivienda, donde se especula, prepararían las cargas explosivas. Entre ellos se encuentran: Junior Steve Muñoz Llanos, presunto extorsionador; Ernesto Ever Llanos Méndez, posible responsable de armar las cargas explosivas; Elvia Francisca Llanos Méndez, vinculada al resguardo de los materiales.

En el inmueble se incautaron los siguientes materiales: Un arma de fuego, Manuscritos con contenido extorsivo, cartuchos de dinamita, mecha lenta y fulminantes, y equipos telefónicos donde se encontraba uno de los números, el cual tiene más de dos denuncias por parte de un promotor de eventos y de una ama de casa, a quienes se les exigía S/10 mil para no atentar contra su vida.

La intervención fue puesta a disposición de la fiscal Carola Cango Miranda, de la Fiscalía Mixta Corporativa de La Esperanza, y se está a la espera de las diligencias correspondientes contra los detenidos.

