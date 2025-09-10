Loreto se suma a debate internacional sobre ordenamiento territorial en el Perú

El Gobierno Regional de Loreto (Gorel), participó activamente en el Foro Internacional sobre Ordenamiento Territorial: Retos y Oportunidades en el Perú, convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El encuentro congregó a autoridades nacionales, regionales y locales, junto con representantes de la academia, el sector privado, la sociedad civil y organismos de cooperación internacional, en un espacio de diálogo y reflexión de alto nivel.

El foro tuvo como finalidad difundir los alcances y beneficios de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050 y la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, además de compartir experiencias internacionales que aporten a la creación y consolidación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros.

