VRAEM: Conmoción en Pichari por asesinato de empresario y promotor de eventos

El Vraem atraviesa momentos de dolor e indignación tras conocerse el asesinato de Edwin Lagos Ramírez, reconocido empresario y administrador del recreo campestre «El Paraíso» del Vraem. Su muerte, ocurrida en circunstancias violentas, generó una profunda consternación en el distrito de Pichari. El cuerpo de Lagos fue hallado en la playa del río, en el sector de Quisto Valle, maniatado de pies y manos y con un disparo en la cabeza. Según versiones preliminares, habría sido secuestrado por desconocidos, quienes lo torturaron antes de arrebatarle la vida ya abandonar sus restos en una zona desolada.

Vecinos de Quisto Valle fueron quienes alertaron sobre la macabra escena, lo que motivó la inmediata presencia de peritos de criminalística de la Policía Nacional y del Ministerio Público. El cadáver fue trasladado a la morgue de Pichari a fin de determinar las causas exactas del deceso. Ante lo sucedido, este recreo campestre emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente la pérdida de su administrador y decretó dos días de duelo institucional, el 10 y 11 de septiembre, suspendiendo todas sus actividades. La familia del empresario, visiblemente afectada, exigió justicia y pidió a las autoridades no dejar impune el crimen.

“El dolor que sentimos es inmenso, no hay palabras para describir lo que nos arrebataron”, expresaron.

Edwin Lagos era muy apreciado por la población del Vraem debido a su espíritu emprendedor. Había convertido su recreo campestre en un espacio cultural y de entretenimiento que acogía a artistas de renombre y a numerosas familias que encontraban allí un lugar de esparcimiento.

- Contenido Promocionado -

Investigación en curso

Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato. No obstante, fuentes extraoficiales señalaron que Lagos fue investigado en 2015 por presunto tráfico de drogas, aunque serán las instancias competentes quienes determinen si existe alguna relación entre esos antecedentes y el crimen. La Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones, mientras la población de Pichari se mantiene en vilo y exige mayor seguridad en el lugar, teniendo en cuenta que este tipo de crímenes son constantes.

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada