Trabajadores de la Municipalidad de Piura protestan por pagos y beneficios incumplidos

Trabajadores de la Municipalidad Provincial protestaron este lunes para exigir el cumplimiento de pagos judiciales y beneficios laborales pendientes, alertando que la gestión del alcalde Gabriel Madrid estaría incumpliendo compromisos asumidos ante el Poder Judicial.

Sandro Alburqueque, trabajador de seguridad de instalaciones, señaló que más de mil empleados permanecen afectados por deudas judiciales y otros beneficios. Denunció además la falta de comunicación de la actual gestión y advirtió sobre el rumor de que los pagos solo se realizarán hasta septiembre.

“Con el alcalde Gabriel Madrid no hay ningún diálogo desde que hacemos las denuncias, ya vamos con esto tres o cuatro oportunidades (…) Él sabe que existe un cronograma aprobado por el Poder Judicial, pero lo están incumpliendo”, señaló.

Alburqueque denunció que, sumado a los pagos judiciales, la comuna incumple con la entrega de uniformes, equipos de seguridad, horas nocturnas y un laudo arbitral pendiente desde la gestión anterior.

Alertaron además sobre problemas con convenios financieros que afectan directamente a servidores con créditos en la Caja Municipal.

“Hoy tenemos compañeros que tienen financiera la Caja Piura y sin embargo les está reteniendo el pago de sus sueldos. (…) Hay un compromiso por parte de la municipalidad y los sindicatos para hacer ese pago a través de un convenio, pero parece que ha incumplido y ahorita los compañeros se ven afectados”, advirtió.

A la exigencia de los pagos se sumaron denuncias más graves. Alburqueque aseguró que dentro de su área se estarían realizando cobros indebidos para acceder a turnos nocturnos.

“Hice la denuncia ante la SUNAFIL porque existen irregularidades. (…) Yo he tenido que pagar y lo he demostrado con pruebas, para poder tener un servicio de noche, porque mi esposa es paciente oncológica y necesitaba asistirla”, declaró.

Los trabajadores también cuestionaron al sindicato, señalando que algunos dirigentes han intentado sancionar a quienes participan en los plantones, en lugar de respaldar sus demandas. Según afirmaron, incluso se intentó desafiliar a compañeros por haber salido a protestar.

