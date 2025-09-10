Félix Rodríguez Quispe asume Dirección Regional Educación de Puno

Félix Rodríguez Quispe fue designado como nuevo director regional de Educación de Puno mediante resolución gerencial 220-2025, reemplazando a Edson de Amat Apaza Apaza tras cumplir todos los requisitos establecidos para el cargo.

El Gobierno Regional de Puno oficializó el nombramiento del azangarino Rodríguez Quispe el pasado 10 de septiembre, quien asume la dirección de la educación en toda la región altiplánica.

La resolución gerencial establece que el nuevo director cumple con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente para acceder a cargos de funcionarios y directivos públicos de confianza.

Rodríguez Quispe llega al cargo tras verificarse el cumplimiento de requisitos según la hoja de vida documentada presentada ante la Oficina de Recursos Humanos del gobierno regional.

La designación se sustenta en las resoluciones ejecutivas regionales que establecen las disposiciones para garantizar la idoneidad del acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios.

El documento oficial confirma que no existe impedimento o inhabilitación para que Félix Rodríguez Quispe ejerza la función pública según la normativa legal vigente en el país.

La resolución fue notificada a las dependencias e instancias correspondientes del sector educación para dar inicio formal a las funciones del nuevo director regional de educación puneño.