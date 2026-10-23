Restringen ingreso de bebidas alcohólicas y objetos contundentes a cementerios de Juliaca

Los cementerios atenderán el 1 y 2 de noviembre de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., con apoyo policial, atención de emergencias y mejoras en los servicios

Ivan Coari
Ivan Coari 23/10/2026
Juana Pilco Escobedo

La Beneficencia de San Román prohíbe mascotas, sillas, sombrillas y alcohol en cementerios de Juliaca para prevenir conflictos y garantizar la seguridad familiar

Foto: IRCS

La Beneficencia de San Román anunció restricciones para la tradicional celebración de Todos los Santos en Juliaca, con el objetivo de mantener el orden y evitar conflictos durante la visita masiva a los cementerios. La gerente Juana Pilco Escobedo pidió a la población respetar las prohibiciones y recordar a sus difuntos en un ambiente de tranquilidad.

Entre las principales restricciones figura el ingreso de mascotas, sillas, sombrillas y bebidas alcohólicas, estas últimas para prevenir enfrentamientos entre familiares. Pilco advirtió que durante el año se registraron incidentes relacionados con disputas familiares en los camposantos, por lo que se contará con el apoyo de Serenazgo y la Policía para reforzar la seguridad.

La funcionaria informó que los días 1 y 2 de noviembre, fechas de mayor concurrencia, los cementerios atenderán desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Además, se ampliarán los horarios de ingreso y salida para facilitar la circulación de los visitantes y evitar aglomeraciones.

Como parte de los preparativos, la institución mejoró los servicios higiénicos del Cementerio Central, amplió los pozos subterráneos y habilitó más tanques de agua para garantizar el abastecimiento. También se realizaron mejoras en los accesos, graderíos y escaleras para brindar mayor comodidad a las familias que acudirán a honrar a sus seres queridos.

Para atender posibles emergencias, la Beneficencia coordina con el Ministerio de Salud la presencia permanente de personal en puestos de atención de cada cementerio. Asimismo, las autoridades municipales, la Policía Municipal y la Policía de Transportes organizarán el comercio en los exteriores para evitar el desorden durante las jornadas de mayor afluencia.

Finalmente, Pilco señaló que se contrataron equipos, como volquetes y cargadores, para agilizar la limpieza y retirar los residuos acumulados. El personal administrativo también participará en las labores nocturnas para dejar los cementerios limpios al día siguiente, mientras la institución pide a los visitantes respetar las disposiciones establecidas.

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