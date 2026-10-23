UNAJ en el 2027 lanzara admisión para nuevas carreras profesionales

La Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ) prepara la posible incorporación de nuevas carreras profesionales para el examen de admisión de 2027, mientras gestiona tres hectáreas de terreno en taparachi para ampliar su capacidad académica. La rectora Vilma Sarmiento Mamani anunció que los resultados del estudio de mercado se conocerían en diciembre, antes de su evaluación institucional.

La autoridad universitaria explicó que la creación de nuevas escuelas dependerá de la aprobación de la Asamblea Universitaria, luego de identificar las carreras que respondan a las necesidades actuales de la población. Entre las propuestas mencionó Medicina, Enfermería e Ingeniería Civil, aunque precisó que Medicina requiere garantizar previamente las condiciones básicas de calidad.

Actualmente, la universidad ofrece vacantes en 10 escuelas profesionales, entre ellas Ingeniería Textil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Software y Sistemas, Ingeniería Ambiental y Forestal, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería Económica y Administración y Gestión Pública. Sarmiento también anunció que la convocatoria para el CEPRE 2027 se adelantará a enero, mientras que el examen general se realizará en marzo.

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La rectora señaló que la institución trabaja para ampliar su oferta educativa de acuerdo con las nuevas demandas del mercado, en un contexto donde las herramientas tecnológicas están cambiando las necesidades profesionales. “Nosotros tenemos que obedecer a ese estudio de mercado”, sostuvo al explicar que las futuras carreras deberán responder a criterios de pertinencia y calidad.

En cuanto a infraestructura, Sarmiento informó que la UNAJ mantiene conversaciones y mesas de trabajo con la Municipalidad Provincial de San Román para concretar la disponibilidad de tres hectáreas. Además, indicó que el local de Santa Catalina se encuentra en proceso de cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, requisito que debe atenderse para evitar dificultades posteriores.

Finalmente, la rectora justificó la necesidad de expansión por el crecimiento de la provincia, cuya población supera los 400.000 habitantes, y por la demanda de nuevas oportunidades de educación superior. Sin embargo, la creación de carreras y la disponibilidad del terreno aún dependen de los procedimientos institucionales correspondientes, cuyos avances serán comunicados cuando existan decisiones concretas.

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