Vecinos del barrio Chejoña en Puno exigen reiniciar canal de drenaje ante riesgo de inundaciones en Puno

Constantino Quille señaló que presentaron más de 50 memoriales desde el año 2000. Los pobladores piden ampliar el canal para evacuar el agua y evitar que cubra la pista

Pachamama Radio
Pachamama Radio 16/10/2026

Vecinos del barrio Chejoña de Puno exigen reanudar la obra de drenaje del kilómetro 04, suspendida por la oposición de una vecina, ante las inundaciones por lluvias

Foto: Difusión

El ciudadano, Constantino Quille, vecino del barrio Chejoña, exigió a la Municipalidad de Puno retomar la construcción del canal de drenaje en el kilómetro 04. La obra se encuentra suspendida desde ayer por la oposición de una vecina del sector. La zona se inunda en temporada de lluvias y los vecinos presentaron más de 50 memoriales desde el año 2000.

Quille explicó en Pachamama Radio que realizó gestiones durante tres meses. El 13 de julio frenaron los trabajos. El vecino advirtió que “cuando llueve se inunda, hasta llega hasta mitad de pista”. La municipalidad no responde de forma positiva ni negativa a ningún documento presentado.

Los vecinos solicitan ampliar el canal actual, que cuenta con un tubo de seis pulgadas. La infraestructura resulta insuficiente para evacuar el agua de lluvia en el kilómetro 04. La obra beneficiaría a los vecinos y evitaría inundaciones en la zona.

El profesor responsabilizó al ingeniero Pedro Cutipa Mamani, trabajador de mantenimiento de la Municipalidad de Puno. Según Quille, el funcionario no pidió resguardo de la Policía Nacional para los trabajadores ante la llegada de la vecina con su abogado. La paralización de los trabajos ocurrió el 13 de julio.

Quille afirmó que la vecina Raquel levantó una casita de calamina en zona intangible. Existe una ordenanza municipal de 2007 que prohíbe la construcción de casas y muros en ese sector. El vecino cuestionó la edificación en un área restringida por normativa vigente.

El profesor acudirá otra vez a la Municipalidad de Puno para dialogar con las autoridades. La ampliación del canal evitaría inundaciones en la zona y beneficiaría a los vecinos del kilómetro 04. La comunidad exige una solución definitiva ante el riesgo constante de inundaciones.

Redacción: Rony Cuyo

Etiquetas:
Pachamama Radio

Recomendado

Militantes de Fuerza Popular acusan a Giomara Dávalos de divisionismo y discriminación en Puno Puno

Militantes de Fuerza Popular acusan a Giomara Dávalos de divisionismo y discriminación en Puno

Proyecto de mejoramiento de la plaza de Armas de Juliaca valorizado en más de 7 millones se cae a pedazos a dos meses de su inauguración Juliaca

Proyecto de mejoramiento de la plaza de Armas de Juliaca valorizado en más de 7 millones se cae a pedazos a dos meses de su inauguración

San Román: Máximo López el secretario provincial del Partido Etnocacerista considera necesario recuperar la disciplina escolar en los colegios San Román

San Román: Máximo López el secretario provincial del Partido Etnocacerista considera necesario recuperar la disciplina escolar en los colegios

Incendio forestal arrasa pastizales y vecinos de Alto Huaje de la ciudad de Puno temen nueva propagación del fuego Puno

Incendio forestal arrasa pastizales y vecinos de Alto Huaje de la ciudad de Puno temen nueva propagación del fuego

Juliaca: Queman casas prefabricadas en presunto conflicto de terrenos Juliaca

Juliaca: Queman casas prefabricadas en presunto conflicto de terrenos

Carabaya: Joven falleció tras asistir a concierto autoridades investigan suceso Carabaya

Carabaya: Joven falleció tras asistir a concierto autoridades investigan suceso

Juliaca: Con la participación de tunas de otros países se llevó acabo el III Certamen Internacional de Tunas 2026 Juliaca

Juliaca: Con la participación de tunas de otros países se llevó acabo el III Certamen Internacional de Tunas 2026

Vecinos de Puno pueden reclamar a Electro Puno por artefactos quemados por sobretensión Puno

Vecinos de Puno pueden reclamar a Electro Puno por artefactos quemados por sobretensión