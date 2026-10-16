PRONABEC amplía inscripción a Beca 18 hasta el domingo 18 de octubre en Puno

Jóvenes de Puno que aún no completaron su postulación podrán inscribirse dentro del nuevo plazo. El examen de preselección está programado para el 22 de noviembre

Pachamama Radio
Pachamama Radio 16/10/2026

PRONABEC amplió hasta el domingo 18 de octubre al mediodía la inscripción a Beca 18-2027. La convocatoria ofrece 6.000 becas a nivel nacional

Foto: Difusión

PRONABEC amplió hasta el domingo 18 de octubre, al mediodía, el plazo de inscripción para Beca 18-2027 en Puno. La medida beneficia a los jóvenes que todavía no completaron su postulación. Alcides Gutiérrez Gómez, jefe regional del programa en Puno, informó que el proceso contempla 6.000 becas a nivel nacional.

El funcionario precisó que esta primera convocatoria no tiene una cantidad fija para la región. La asignación dependerá de los resultados del proceso de selección. La ampliación busca que más jóvenes accedan a una beca para estudiar una carrera profesional.

Para postular por la modalidad ordinaria, los jóvenes deben tener nacionalidad peruana y menos de 22 años. También deben estar en quinto de secundaria o haber culminado sus estudios en los años 2023, 2024 o 2025. Además, deben pertenecer al tercio superior en los 2 últimos años concluidos y acreditar pobreza o pobreza extrema.

Gutiérrez explicó que la inscripción corresponde a la etapa de preselección. El examen nacional está programado para el 22 de noviembre. Los postulantes que superen esta fase pasarán a la etapa de selección, donde deberán presentar su constancia de ingreso a una institución de educación superior.

El funcionario reconoció que el plazo reducido puede dificultar la obtención de documentos para algunos estudiantes. Las zonas rurales enfrentan distancias, atención administrativa y acceso a internet que complican los trámites. El programa mantiene coordinaciones con directores de colegios para apoyar a los postulantes.

Los jóvenes interesados deben completar su inscripción en el sistema virtual del programa antes del domingo 18 de octubre, a las 12 del mediodía. Se recomienda revisar los requisitos y verificar que la información solicitada esté correctamente registrada. La oportunidad de postular a Beca 18-2027 en Puno cierra este domingo.

Redacción: William Hancco

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