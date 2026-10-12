“A la calle”: Vecinos de la ciudad de Puno convocan movilización por pasaje de S/ 1.50 ante falta de diálogo con transportistas

El Frente de Organizaciones Populares (FOP) convocó una movilización ciudadana para el miércoles 14 de octubre en Puno ante la falta de diálogo con los transportistas por el pasaje de S/ 1.50. Amador Nuñez Mamani, presidente del FOP, informó que los transportistas no aceptaron dialogar y estuvieron ausentes en la última reunión.

La movilización pacífica está prevista para las 9:45 horas en el Parque La Madre. Los participantes exigirán que las autoridades intervengan en el conflicto. Nuñez Mamani declaró que “la ciudadanía no recibió aumento de sueldo” y pidió considerar la economía de los pasajeros.

El fin de semana, representantes de varias instituciones se reunieron sin lograr abrir una conversación con los transportistas. El dirigente entregó documentos con normas legales para que las autoridades revisen el caso. Las empresas colocaron el mismo precio en sus parabrisas, según indicó.

Algunos pasajeros se quedan sin bajar del vehículo cuando no pagan S/ 1.50. El FOP recoge firmas y pruebas para presentar una denuncia penal contra las autoridades que no hacen respetar las normas y leyes. Algunos dirigentes advirtieron que podrían impulsar un paro si no reciben respuesta.

El presidente del FOP relacionó el conflicto con el aumento del combustible. Solicitó a los transportistas considerar la economía de los pasajeros. Los organizadores preparan la movilización para este miércoles y esperan que las autoridades atiendan sus demandas.

La población exige respuestas por el pasaje de S/ 1.50. El FOP entregó documentos con normas legales para que las autoridades revisen el caso. La movilización busca que las autoridades intervengan en el conflicto entre pasajeros y transportistas.

Redacción: William Hancco